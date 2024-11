Le donne brasiliane a lezione di pesca 

Una delegazione dello Stato di Bahia, in Brasile, partner internazionale del progetto di cooperazione “Sostegno al sapere fare delle donne”, finanziato dalla Regione, è stata ricevuta ieri a Palazzo Bacaredda dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci con l'assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra.

Il progetto si è rivolto alle donne dell’isola di Bom Jesus dos Passos, promuovendo il miglioramento delle loro competenze nel settore della pesca, della lavorazione dei frutti di mare e della loro commercializzazione. Attraverso un percorso formativo articolato in moduli tenuti in presenza e in videoconferenza, le beneficiarie hanno potuto usufruire del know-how degli esperti dell'Università di Cagliari, in particolare della facoltà di ingegneria e del dipartimento di scienze economiche. Durante l'incontro, sia il presidente Benucci che l'assessore Serra hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa come «strumento di emancipazione femminile», ma anche come volano di «sviluppo economico e sociale», evidenziando le connessioni tra il progetto e le realtà locali di eccellenza legate alla pesca e alla lavorazione dei mitili, come quella dell'area di Santa Gilla.

