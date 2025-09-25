«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori» 

Il “viaggio sonoro” annunciato sui social – e non autorizzato – per celebrare la Luna Nuova nelle domus de janas si sarebbe dovuto svolgere la scorsa settimana, ma alla fine non c’è stato. Il clamore della notizia, raccontata dall’Unione Sarda, ha però accelerato un percorso già avviato. Ora le domus de janas di Pimentel si preparano a una chiusura totale: dopo anni di ingressi incontrollati e abusivi, il Comune annuncia un piano per recintare e mettere in sicurezza l’intero complesso archeologico. «Non tutte le domus sono al momento recintate, solo una lo è. Riusciremo a chiuderle prima che possano svolgersi altri eventi, così risolviamo il problema una volta per tutte» dichiara il sindaco Damiano Aresu.

Il progetto

«Abbiamo ricevuto diversi contributi — prosegue Aresu — e ora dobbiamo mettere a sistema tutte le risorse per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio». Una delle tre Domus è già chiusa da una recinzione provvisoria, semplice ma efficace. L’obiettivo è ora quello di estendere la protezione a tutto il complesso con recinzioni da cantiere, pali, rete metallica e cancelli sulla base delle direttive della Soprintendenza. «Installeremo anche la videosorveglianza. La nostra intenzione è quella di partire con i lavori il prima possibile, per evitare nuove speculazioni. Sono certo che la chiusura delle tre domus metterà fine a tutte le attività non autorizzate» aggiunge il sindaco.

Le risorse

Il Comune è al lavoro per appaltare un finanziamento di oltre 600 mila euro del piano di sviluppo territoriale destinato agli interventi strutturali. A questo si sommano i fondi ottenuti tramite un bando Gal utilizzati per realizzare percorsi virtuali, acquistare teche e ospitare i reperti rinvenuti negli anni Ottanta e dotazioni tecnologiche per rendere il sito accessibile anche a persone con disabilità. Il progetto e gli interventi già avviati saranno presentati domenica al Montegranatico di via Margherita durante un incontro pubblico che coinvolgerà amministratori, esperti e funzionari. Oltre ad Aresu e al sindaco di Silius Antonio Forti, parteciperanno la direttrice della fondazione Gal Sgt Silvia Doneddu, il presidente della società Antes Maily Serra, la responsabile e il funzionario archeologo della Soprintendenza Gianfranca Salis e Enrico Trudu, la presidente Cesim Sardegna Giuseppa Tanda.

La prospettiva

Dal fronte della tutela però arriva un richiamo alla prudenza: per la funzionaria archeologa responsabile per il Comune di Pimentel, la priorità non è soltanto la chiusura fisica. «Secondo me il problema non si risolve con le recinzioni, il vero nodo è la gestione complessiva dell’area. In linea di massima la gente è rispettosa, però delle volte ci sono persone che non si rendono conto della fragilità di questi luoghi» dichiara Gianfranca Salis. La funzionaria ricorda che a breve le tre Domus saranno fisicamente interdette per consentire i lavori di restauro e consolidamento. «I siti hanno bisogno di interventi urgenti, siamo in attesa delle procedure di affidamento dei lavori. Più che muri e steccati, servono servizi di guida, custodia e controllo così che chiunque si possa avvicinare a questi luoghi con il giusto rispetto», prosegue la funzionaria. Il passo successivo sarà la pubblicazione di un bando per affidare in gestione sia le domus che il museo archeologico del paese. «Accogliamo tutti e siamo pronti a fornire spiegazioni a chiunque, anche gratuitamente. Ma chi viene a casa nostra e specula senza chiedere il permesso alle autorità competenti non può essere tollerato» chiude Aresu.

