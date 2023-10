Le Domus de janas al Festival delle Regioni 

Le Domus de janas sono state il fiore all’occhiello della Sardegna al Festival delle regioni e delle province autonome, che si è chiusa a Torino.

Insieme alle sue bellezze naturalistiche e alle sue eccellenze enogastronomiche, l’Isola ha raccontato anche il suo patrimonio archeologico preistorico e protostorico, ponendo l’accento sul percorso di candidatura Unesco dei monumenti preistorici significativi della Sardegna, tra cui anche le Domus de Janas. Il percorso di riconoscimento Unesco dell'arte e dell'architettura preistorica, in corso tutto l’anno con iniziative e dibattiti, si concluderà a gennaio con la consegna del dossier scientifico alla Commissione Nazionale Unesco. Il progetto, ambiziosissimo, costituirebbe il secondo sito Unesco preistorico italiano, il primo dotato di monumenti visitabili, e sarebbe un’opportunità di crescita sociale, culturale ed economica per tutto il territorio sardo. «La preistoria e la protostoria», ha spiegato Giuseppa Tanda, presidente del Cesim (Centro studi identità e memoria), «rappresentano fasi del nostro sviluppo culturale e sociale lontanissime, talvolta liquidate come “primitive”, con un accezione che ignora l'incredibile complessità culturale sviluppata all'interno di società che costruivano, commerciavano, pregavano, producevano arte. Fra arte e architettura è possibile individuare un aspetto identitario profondo che si è trasmesso a noi. Tutt'oggi possiamo osservare elementi recenti che utilizzano la tecnica della costruzione a secco nell’Isola. Un fenomeno radicato che rappresenta un concetto quasi filosofico all'interno della cultura sarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA