Le domande Zes bloccate dal software, investimenti in fumo  

Doveva essere una procedura per semplificare la vita alle imprese del Mezzogiorno, aiutarle a crescere e snellire sia i passaggi burocratici che quelli fiscali. In realtà, per molte aziende le possibilità offerte dalla Zes, la zona economica speciale, stanno diventando un vero e proprio ostacolo. O meglio, le imprese hanno la conferma che gli investimenti previsti non saranno rimborsati e gli sconti fiscali destinati alle aziende del Sud Italia, compresa la Sardegna, sono solo una chimera.

Il problema

La denuncia arriva da Gianluigi Giuliano, esperto di Fisco e tributi e attualmente libero professionista dopo incarichi importanti nelle Pubblica amministrazione. Una delle «principali leve di sviluppo e rilancio per le imprese del Mezzogiorno» sta diventando un problema per «criticità procedurali che rischiano di compromettere l’efficacia delle politiche pubbliche, trasformando la burocrazia digitale da strumento di efficienza a fonte di nuove iniquità».

Tutto nasce dalla procedura informatica di carico dei dati relativi alle domande di investimento che rientrano nei parametri previsti per ottenere il credito d’imposta Zes (che assicura grandi vantaggi alle società che investono nell’Isola). Nel caso in cui si incorra in un errore formale di compilazione, cosa che può accadere vista la complessità delle procedure e «la novità del quadro regolatorio», spiega Giuliano, i danni diventano quasi irreparabili. In questo caso, una volta presentata la prima istanza di correzione dell’errore formale (può essere anche un numero o una lettera errati), il software adottato da Sogei (società statale che si occupa delle procedure informatiche) rileva il primo errore ma non corregge gli eventuali altri. Non solo. Se si presenta una seconda istanza, «la procedura di blocca e scarta l’istanza, fino a proporre un termine di decadenza della procedura, dopo due ricevute negative», osserva ancora Giuliano.

In sostanza, non è possibile apportare delle correzioni, perché il software non è in grado di sanare gli errori formali. Questo è il risultato. E la conseguenza è che la procedura impedisce alle aziende di ottenere il credito d’imposta sugli investimenti. Quindi alla fine, non si investe.

Nessun rimedio

Nonostante le numerose segnalazioni del problema, non si trovano soluzioni. «La rigidità del sistema informatico, invece di aiutare il contribuente, lo intrappola in un meccanismo a penalità crescente», è la denuncia di Gianluigi Giuliano. «La normativa (art. 6 L. 241/1990) attribuisce all’Amministrazione il dovere di facilitare la partecipazione e la correzione degli errori formali, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento tra i concorrenti. È pur vero che la giurisprudenza ha interpretato tali obblighi in senso restrittivo: la regolarizzazione è infatti ammessa solo per errori non sostanziali e sempre entro limiti precisi, onde evitare una disparità tra partecipanti e rischi di manipolazione a posteriori. Eppure, nel caso concreto, la rigidità non è frutto di una scelta interpretativa, ma di una progettazione informatica miope: il software non segnala tutte le criticità in un’unica ricevuta, costringendo il contribuente a un percorso a ostacoli dove ogni errore si rivela solo dopo averne sanato un altro», conclude il professionista. Il risultato finale è che «la digitalizzazione della pubblica amministrazione, spesso celebrata come fattore di modernità e trasparenza, rischia di trasformarsi in una nuova selva oscura, in cui il diritto all’errore viene sacrificato sull’altare dell’algoritmo». Anche perché in questo caso si tratta di investimenti consistenti, che finiscono per non essere rimborsati e costringere dunque le aziende a rinunciare alle loro attività. Il software, piuttosto che agevolare il servizio, lo rende più complesso. In secondo luogo, fino ad ora, non sono stati posti in essere rimedi, per cui non c’è modo di andare incontro alle necessità di chi presenta le istanze. Se non si trovano rimedi adeguati in tempi brevi, centinaia di migliaia di euro di investimenti rischiano di restare al palo e con essi i progetti di sviluppo dell’Isola.

