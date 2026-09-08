Le domande per la mensa scolastica 

Mensa scolastica al via, presumibilmente dal 5 ottobre, per i bambini della scuola dell’infanzia. Il Comune ha aperto le iscrizioni al servizio per il 2026/27, che sarà attivo nei giorni con rientro pomeridiano. Le famiglie devono presentare la domanda entro le 13 del 25 settembre allegando l’Isee 2026 per minori, i documenti d’identità e, se necessario, la richiesta di dieta speciale con certificazione medica.

La prenotazione e il pagamento dei pasti saranno gestiti attraverso il sistema informatizzato Zeta School Web e PagoPA. Le quote varieranno in base all’Isee: da 1,25 euro a pasto per i redditi fino a 5mila euro fino a 6,15 euro per quelli superiori a 35mila. In caso di mancata presentazione dell’Isee sarà applicata la quota massima. I genitori dovranno inoltre comunicare entro le 9 eventuali assenze dal servizio mensa per evitare l’addebito automatico del pasto. In caso di sciopero, mensa sospesa per limitare gli sprechi. (s. m.)

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