Le domande per il reddito di inclusione  

Un contributo per venire incontro ai più deboli. In Comune è possibile fare domanda per richiedere il Reis, reddito di inclusione sociale. Detto anche Agiudu torrau è una misura regionale di contrasto alla povertà estesa all’intero nucleo familiare, che prevede un percorso personalizzato finalizzato all’emancipazione della persona e della sua famiglia con l'obiettivo di superare la condizione di povertà.

Possono fare domanda i nucleri familiari con un Isee che non superi 12mila euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 40mila euro e mobiliare fino a un massimo di 12mila. Importi incrementati in caso di ogni componente in famiglia con disabilità. Chi percepisce il reddito di cittadinanza non può fare richiesta. La scadenza per presentare domanda è il 12 maggio. Per chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al numero 0782 600774 o inviare una mail a protocollo@comuneditortoli.it. (f.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA