«Le divisioni non servono a nessuno, sembra un congresso di partito: non buttiamo via la chance di vincere»  

«Ormai siamo ai minuti di recupero, in questa situazione di caos bisogna guardare in faccia la realtà. Se tra le coalizioni il clima è più quello di congresso di partito che di elezioni regionali, e il nemico principale diventa il potenziale alleato, il rischio è che il nostro elettorato non vada a votare. Il centrosinistra unito ha un’enorme chance di vincere le elezioni, e per questo noi lavoreremo fino all’ultimo secondo utile per dare ai sardi un’alternativa alla Giunta uscente», dice Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale.

Oggi è in programma un nuovo incontro del Coordinamento del partito nel quale è attesa una decisione definitiva – «coerente con i cinque anni di opposizione fatta» – su con chi correre alle elezioni.

La coalizione di Pd-M5S con Alessandra Todde a quella che fa capo a Renato Soru si muovono come avversarie: lei pensa che ci siano ancora margini per un’alleanza?

«Le liste si presenteranno il 21 gennaio, e la spaccatura nel centrodestra ovviamente impone un’ulteriore riflessione, così come lo impone il fatto che in questo mese di campagne elettorali parallele delle coalizioni di centrosinistra non siano emerse differenze rispetto ai programmi».

Dunque, dove sta il problema?

«I problemi nascono per il rifiuto di fare le primarie da parte di Pd e M5S, e per un’accelerazione che non è stata capita da parte del nostro popolo. Ma ormai questo è il passato, sono cose che bisogna superare».

Voi Progressisti al momento state ancora con Soru?

«Noi lavoriamo per l’unità. Dobbiamo fare dei passaggi interni, nelle prossime ore riuniremo iscritti, candidati, parleremo con quelli che ci danno fiducia per capire come orientarci. Stiamo componendo le liste in queste ore e decideremo insieme cosa fare. Noi lavoreremo fino all’ultimo giorno utile per l’alleanza, poi, certo, ad impossibilia nemo tenetur ».

Nessuno dei due candidati è disposto a fare un passo indietro.

«Chi ci ferma per strada non ci chiede questo o quel candidato, ci chiede perché non andate uniti. Noi pur potendo avanzare candidature altrettanto autorevoli non lo abbiamo fatto, perché era più utile trovare una sintesi ampia, avendo come unico pensiero quello di sostituire quelli che ci sono adesso. Cioè non importa tanto chi è la guida, importa andare uniti. Si è persa un’occasione ma siamo ancora in tempo per ricomporre, se però il tema è semplicemente chi guida la macchina, poi nessuno si deve sorprendere se questa macchina non riesce ad arrivare a destinazione».

Anche il centrodestra è diviso.

«Quella è una coalizione cementata dalle logiche di potere, ma è chiaro che alla luce di questa spaccature saremmo dei pazzi se non ne approfittassimo. In questa situazione il centrosinistra unito vincerebbe le elezioni. Altrimenti i nostri elettori faranno quello che hanno fatto alle Politiche: non andranno a votare».

In più non è stata accolta la vostra proposta di andare a votare anche lunedì.

«Alle amministrative abbiamo votato all’unanimità una legge per votare anche lunedì, le altre Regioni lo hanno fatto. Non hanno voluto farlo perché c’è una strategia precisa: se a votare va il 40% dei sardi, a fronte di spaccature basta il 15% dell’elettorato per governare».

