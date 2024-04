Le “Distorsioni” (da sabato) di Roberta Congiu a Cagliari 

Inaugura questo sabato, alle 18.30, a Cagliari, allo Spazio e Movimento di via Napoli (quartiere Marina) la nuova mostra personale di Roberta Congiu dal titolo “Distorsioni”, curata dalla storica dell’arte Ivana Salis. Dopo aver preso parte al festival “Cagliari Urbanfest” con il progetto di arte relazionale “Impressions” e aver esposto a Bologna e Milano, l’artista cagliaritana torna allo spazio indipendente del capoluogo sardo con una selezione delle sue più recenti opere, molte delle quali inedite.

Il fulcro

La mostra “Distorsioni” rappresenta un ulteriore sviluppo della ricerca espressiva di Roberta Congiu, condotta da oltre un decennio attraverso il medium grafico e l’utilizzo di un unico strumento: la penna a sfera. Fulcro della sua indagine è il corpo umano, definito minuziosamente da una miriade di filamenti d’inchiostro e sublimato in uno stato di sospensione nel quale anatomia e movimento si caricano di significati che travalicano il regno dell’apparenza.

Quelli creati dall’artista sono corpi dinamici, corpi flessi in continua torsione, corpi che si fanno simbolo delle vicissitudini esistenziali. «In queste opere su carta – evidenzia la curatrice dell’esposizione Ivana Salis – l’inchiostro della penna a sfera dell’artista, delinea il corpo come viva metafora dell’essere. Il suo apparire è ricerca del movimento simbolico, del linguaggio che non trova parole, se non mostrarsi in tutta la sua patetica disperazione».

