Le discesiste a caccia dell’oro a Saalbach: il giorno di Goggia (ieri caduta) e Brignone  

SAALBACH. Nessuno ha dubbi nel circo bianco: nella discesa iridata di oggi (il via alle 11.30, su Eurosport) Sofia Goggia e Federica Brignone saranno le concorrenti più quotate dopo una stagione di coppa eccellente per entrambe. È dunque grande la tensione e fortissima la pressione alla vigilia di questa gara sulla pista ”Ulli Maier”. Comprensibile che le due azzurre, ma pure la gardenese Nicol Delago che nella gara premondiale dello scorso marzo fu ottima terza, cerchino di tenere i nervi saldi affidandosi ad un filo di prudente freddezza. Soprattutto - ed è ovvio visto che da quattro anni è ormai la regina dell'alta velocità - la bergamasca Sofia Goggia, la misura di tutte le cose in questa disciplina, anche se nelle tre prove non è mai risucita ad eccellere ieri, nell'ultima è scivolata fuori dopo un salto a 120 km/h: «Forse non avevo gli sci sufficientemente piatti. Per fortuna non è successo niente». Le azzurre dovranno fare i conti con le rivali di sempre, a partire dalle padrone di casa e poi le svizzere con la solita Lara Gut- Behrami, le norvegesi e la ceca Ester Ledecka.

Il fuoriclasse

Ieri nessuna medaglia per l’Italia. Nel superG maschile ha vinto il migliore, l'extraterrestre svizzero Marco Odermatt (1’24”57), che ha rispettato le previsioni e schiantato gli avversari con un vantaggio netto. A 27 anni, era il solo titolo che gli mancava. L'austriaco Raphael Haaser è argento a 1”, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted bronzo a 1”15. Il migliore italiano è Dominik Paris, 7° a 1”31, solo 23° Mattia Casse e 24° Christof Innerhofer. Ci riproveranno domani in discesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA