Le discariche frenano la differenziata 

Raggiungere un elevato standard di qualità differenziando regolarmente i rifiuti è il principale obiettivo del Comune, ma a frenare la corsa della cittadina verso l’80 per cento di buona raccolta - livello richiesto dalla Regione per usufruire della premialità - sono le numerose discariche a cielo aperto che periodicamente vengono segnalate e ripulite dall’amministrazione. E che di fatto, oltre a pesare sui conti pubblici, fanno crescere la quantità di secco indifferenziato conferito nei centri di raccolta.

L’ira dell’assessore

«Gli sforzi e l’impegno che la nostra comunità ha sostenuto in questi anni per migliorare il trend sono stati determinanti per avvicinarci agli standard imposti dalla Regione. Ci siamo avvicinati, ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo dell’80 per cento di rifiuti raccolti in forma differenziata, livello fissato dalla Regione per poter usufruire della premialità e che ci avrebbe permesso di ridurre la pressione tributaria della Tari», afferma l’assessore all’ambiente Walter Caredda.

Quartucciu con il suo 78 per cento resta comunque un comune virtuoso, distinguendosi anche nel 2021 positivamente in materia di riciclo dei rifiuti. Rispetto ai due anni precedenti, conquista due punti percentuali in più, ma se si torna indietro negli anni, al 2017 e al 2018, quando si registravano rispettivamente il 65 e il 75 per cento, è evidente un arresto. A macchiare i dati sono, appunto, soprattutto i rifiuti nelle campagne e nella periferia cittadina.

«Nel 2021 si è registrato il miglior risultato degli ultimi sei anni. Il 78 per cento è un dato assolutamente positivo, ma sarebbe potuto essere migliore se avessimo ridotto il livello di secco domestico indifferenziato e se non fossimo dovuti intervenire nella bonifica di discariche presenti in diverse zone del nostro territorio comunale», aggiunge l’assessore.