Le discariche finiscono su Google 

Dovrebbe fare da biglietto da visita all’ingresso del paese, una zona alberata con sentieri di campagna e macchia mediterranea. Ma l’attenzione – per chiunque si trovi nel prolungamento di via Asiago, a Guspini, precisamente nella bretella che la collega con le vie Nanni Loy e Nivola, si sposta sui mucchi di rifiuti che finiscono per essere inglobati tra cisti e lentischi. I residenti protestano e chiedono interventi immediati.

Sul posto

Buste di spazzatura, bottiglie e lattine di birra, tonno in scatola, e persino mobili, scarti di lavorazione edilizia, piatti doccia, rifiuti pericolosi e batterie trasformano la zona Seddas in una discarica a cielo aperto. «Mi capita di passeggiare in questa strada e vedendola in questo stato ho segnalato la presenza dei rifiuti alle autorità competenti, ma spesso rimangono parole al vento», racconta Renato Pisu.

Il Comune, ieri, ha rimosso una minima parte dei rifiuti sistemati a bordo strada da qualche cittadino per favorirne il ritiro. Il problema però persiste ed è ben radicato, tanto che la spazzatura è visibile anche nelle foto di Google Street. «Ma perché non montare le videocamere come hanno fatto in tanti comuni e far pagare e pulire ai responsabili per il bel lavoro che hanno fatto?», suggerisce ancora Pisu.

La strategia

Simona Cogoni, del gruppo di minoranza Impari, condivide la preoccupazione: «Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare di rifiuti abbandonati. Ma che accada, ormai di frequente, anche in diverse zone alle porte del centro abitato, lascia veramente basiti e questo stato di inciviltà deve essere punito con controlli puntuali e sanzioni severe. Questi gesti vili e vergognosi danneggiano in modo inesorabile il nostro paese». L'assessore all’ambiente, Marcello Serru, è chiaro nell’affermare che buttare rifiuti in giro non ha senso e costituisce un reato. «Tutti pagano la Tari e tutti hanno il diritto di vedere i propri rifiuti regolarmente ritirati. Inoltre, a causa di pochissimi poco rispettosi, tutti subiscono le conseguenze in termini di costi per interventi di bonifica e ripristino ambientale. In appalto – sottolinea Marcello Serru – è prevista la bonifica di micro-discariche e pertanto si provvede in questo senso nei terreni di proprietà comunale, mentre in quelli privati la responsabilità è di chi inquina o, se non si rintraccia, del proprietario del fondo».

Qualche mese fa il Comune di Guspini ha lanciato la campagna “Basta poco” per sensibilizzare la cittadinanza verso la sostenibilità e stimolare una nuova coscienza ambientale. Per preservare l’ambiente e la dignità del paese, evitando discariche a cielo aperto.

