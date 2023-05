Le discariche dei furbetti della Tari 

Prima era soltanto l’angolo tra via Bonaria e via Rosas. Era lì che gli incivili si davano appuntamento per gettare rifiuti di ogni tipo nel bel mezzo del centro storico. Adesso invece va pure peggio. È a dir poco desolante lo scenario che, soprattutto di questi tempi, offrono i diversi quartieri cittadini. I passaggi pedonali, i marciapiedi, i muretti dei parchi, sono sommersi di buste di indifferenziato. Non ci si fa alcuno scrupolo ad abbandonare i sacchi pieni di spazzatura di ogni tipo, anche in strade trafficatissime come viale Colombo, via Marconi e via Turati, né tanto meno davanti alle aree verdi frequentatissime soprattutto dai bambini.

Stop ai contenitori

A quanto pare, lo stop all’utilizzo dei vecchi contenitori per i rifiuti, che non vengono più ritirati, non è piaciuto agli incivili che stanno disseminando di rifiuti la città. Pur di non andare a Sa Serrixedda a ritirare i nuovi contenitori con il chip, probabilmente perché non sono iscritti nemmeno alla Tari, i maleducati le buste le lasciano nel bel mezzo dei marciapiedi come successo in via Porcu e in via Turati. Ma hanno fatto di peggio. Scarti di macelleria, resti di carne in decomposizione, chiusi dentro alcune buste, sono stati lasciati in un angolo di via Vittorio Emanuele davanti alle case e alle attività commerciali. E da qualche giorno sacchi con dentro resti di cibo, pane e tanto altro, sono abbandonati all’ingresso del parco Matteotti su via Cagliari, con tanto di tanfo insopportabile.

Lo sconcerto

«È un’indecenza», commenta Cristiana Polese 60 anni mentre transita in via Cagliari, «contro questa gente incivile sembra che ci sia poco da fare. Anche se forse ci vorrebbero più cestini per gettare le cartacce e la plastica. Infatti ci sono zone, come il centro, dove ne hanno sistemato tantissimi, altre invece, come quelle più interne, dove non ce ne sono e mancano anche quelli per la raccolta degli escrementi dei cani».