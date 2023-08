Le discariche con vista mare  

Un “muro” di arbusti di macchia mediterranea nasconde la vista della discarica che sorge lungo la strada per la Spiaggiola, a Sant’Elia. Ma se l’occhio non vede, l’olfatto segue bene la scia dei miasmi che provengono da sacchetti di rifiuti organici che si squagliano al sole e che si mescolano a scarti di lavorazione di edilizia, bottiglie di birra, lattine e persino pezzi di eternit. Identica scena lungo la passeggiata che arriva fino al Lazzaretto: cumuli di macerie scaricati qua e la, vecchie carcasse d’auto, anche qui altri pezzi di amianto. Da Sant’Elia a Calamosca, fino a Marina Piccola (dove tra una carcassa di una Peugeot trovano spazio anche una doccia e un vecchissimo tinello dove ha fatto base una famiglia di ratti), il litorale è un inno al degrado e all’incivilita di coloro che arrivano e scaricano i propri rifiuti, devastando l’ambiente e deturpando il paesaggio.

Il Comune

«Stiamo implementando i sistemi di controllo anche di questa aree», assicura l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino. «Puntualmente organizziamo campagne per la pulizia dei siti, ma poco tempo dopo c’è chi torna e scarica nuovamente. Il nuovo sistema di videosorveglianza ci permetterà di identificare i responsabili». Non solo. «Con il mio assessorato abbiamo anche promosso con le associazioni dei pescatori campagne di sensibilizzazione sugli ambiti costieri», aggiunge.

La mappa

Incivili e maleducati, dunque, hanno le ore contate. Nel frattempo, il panorama nel lungomare è desolante: a Calamosca, per esempio, lungo la scogliera sotto il faro spuntano (vista mare) bottiglie, lattine, buste di secco indifferenziato. A Marina Piccola, davanti al porticciolo, anche una piccola catasta di rifiuti perfettamente imbustati in attesa della raccolta. Non una discarica abusiva, in questo caso, ma comunque un pugno negli occhi (e una botta anche per l’olfatto, colpa di afa e temperature di nuovo sopra i 35 gradi peggiorano le condizioni, con odori nauseabondi) per i turisti che passeggiano e si spingono alla fine del porticciolo. «Come tutti, resto esterrefatto di fronte a queste situazioni», dice Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica all’università di Cagliari, che ha denunciato sui social il fenomeno delle discariche con vista mare. «Situazioni presenti a Marina Piccola ma anche in tutta l’area di capo Sant'elia, fino al borgo di Sant’Elia, che testimoniano l’inciviltà da parte di noi cittadini. Molto spesso ci lamentiamo della pubblica amministrazione, ma in questi casi va posto l’accento sull’inciviltà dei cittadini», non tutti, naturalmente «e l’incapacità di concepire il paesaggio caratterizzata da rupi, scogliere, mare, oltre a una una serie di elementi architettonici e archeologici, che meritano di essere valorizzati e tutelati ma anche rispettati. Da un punto di vista botanico, poi», aggiunge, «Capo San’Elia rappresenta una delle zone più interessanti in Sardegna dove sono presenti specie endemiche», come il limonium capitis-eliae. «Questo per dire su tutto il compendio esiste un interesse alla tutela della biodiversità che non può e non deve essere calpestato dalla maleducazione e dalla inciviltà», aggiunge.

Le ferite

Insomma, su tutto il compendio spuntano discariche a cielo aperto un po’ ovunque. Un torto per i cagliaritani, forse anche peggio per i turisti che raggiungono le zona attirati dalle bellezze naturalistiche. Sullo sfondo resta il mare di Cagliari, unica cura in mezzo a tante ferite.

