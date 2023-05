Le dirette di Videolina fanno il pieno di ascolti 

Sant’Efisio e Videolina si confermano binomio indissolubile. La diretta del Primo Maggio, dalle prime ore del mattino e sino a tarda sera, è stata seguitissima. In particolare, tra le 8 e le 14 i contatti (tra il canale 10 del digitale terrestre e il satellite) sono stati 400 mila, con punte di share del 45,62%, un risultato eccezionale, a livello nazionale, per l’emittenza regionale, a conferma del ruolo di Videolina per l’informazione in Sardegna. Ancora più significativo il dato che arriva dal web. Durante la diretta di lunedì, i collegamenti sono stati 82.663, da ben 111 Paesi in tutto il mondo, come si evidenzia nella “mappa” pubblicata in prima pagina: 1.089 dagli Stati Uniti, 905 dalla Germania, 895 dal Regno Unito, 530 dalla Francia, 436 dalla Svizzera, 63 dall’Australia. Collegamenti nel mondo per seguire Sant’Efisio persino da Brasile, Qatar, Mongolia, Tanzania, Angola, Haiti, Cina, Zimbawe. Il gruppo editoriale L’Unione Sarda ha messo in campo decine e decine di persone, tra giornalisti e struttura tecnica e amministrativa. Videolina, ma anche unionesarda.it, Radiolina (in diretta il Primo Maggio) e tutti i social, con decine di migliaia di interazioni. Oggi in diretta la messa dalla chiesetta di Nora (10.30) e, in serata (18.30), la processione a mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA