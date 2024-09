le Dinamo Women battute dal brixia 

Le Dinamo Women hanno ancora affisso il cartello “lavori in corso”. A Cagliari, le biancoblù di coach Antonello Restivo perdono anche la finalina di consolazione contro il Brixia (78-75) e concludono all’ultimo posto il quadrangolare amichevole andato in scena tra Quartu e a Duchessa.

Al PalaCus, le biancoblù non sono riuscite a capitalizzare un avvio sprint (17-6 a metà del primo periodo). Guidata dalla fisicità di Louka, le bresciane hanno preso il sopravvento nel secondo quarto, chiuso avanti di 10 lunghezze sul 49-39.

Nonostante una rotazione accorciata (Begic, fuori per un acciacco muscolare, Taylor a mezzo servizio per i postumi del jet lag), la Dinamo ha rimontato nel secondo tempo ripristinando la parità a 66 con Natali. Ma nel finale prima Tassinari e poi Tagliamento hanno permesso alle lombarde di piazzare l’allungo decisivo.

Il successo finale nel torneo è andato alle vice campionesse d’Italia della Famila Schio, che nell’atto conclusivo hanno superato le spagnole del Valencia Basket Club per 74-61.



Dinamo Sassari : Gonzales 16, Begic ne, Carangelo 18, Toffolo 2, Natali 7, Pastrello 5, Taylor 11, Diallo 16, Grattini, Spiga ne. Allenatore Restivo

Rmb Brixia : Johnson 6, Tassinari 8, Tagliamento 23, Estebas 2, Yurkevichus 6, Moreni ne, Louka 22, Zucchini ne, Bongiorno, Ivanova 6, Dell’Olio, Nikolic 5. Allenatore Zanardi

