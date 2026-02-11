«Le dimissioni? La sconfitta è la sindaca» 

«Le dimissioni della sindaca? Una sua sconfitta politica». Gli ex alleati del gruppo "Pd più Indipendenti” ci hanno dormito su una notte prima di replicare a quelle che hanno considerato accuse. Perché la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù si è dimessa martedì, in chiusura di Consiglio comunale, e ha puntato il dito contro i consiglieri del gruppo “Pd+Indipendenti” accusandoli di alto tradimento (politico s’intende) e aver messo in atto «giochetti da vecchia politica».

La critica

I dem sono intervenuti con una nota durissima per fare chiarezza sulle ragioni della crisi amministrativa. Secondo loro la scelta di dimettersi della prima cittadina è l’atto finale di un legame con il territorio ormai logoro: «Prendiamo atto della volontà della sindaca di ristabilire un legame autentico con la cittadinanza», dichiarano i consiglieri, sottolineando come questa ammissione confermi la rottura denunciata da mesi. «È del tutto evidente che quel legame si era ormai spezzato, spingendoci all’opposizione e privando la sindaca della necessaria autonomia numerica».

Accuse respinte

Il gruppo ha respinto l’accusa di aver tradito il patto di fiducia con la comunità. Al contrario, i consiglieri rivendicano la coerenza del loro operato: «Siamo andati all’opposizione proprio per rispettare quel patto, che abbiamo visto tradito dalla sindaca e dai suoi assessori». Riguardo alle parole di Maria Laura Orrù («ho deciso di non piegarmi alle logiche della vecchia politica») il Pd risponde con fermezza: «La invitiamo a chiarire pubblicamente a cosa si riferisce. Nel 2021 abbiamo contribuito in modo determinante alla sua elezione. Non rinneghiamo la scelta, ma abbiamo riscontrato forti limiti nella sua capacità di amministrare la macchina complessa del Comune». E concludono: «Le dimissioni pesano sull’intera comunità, che ora sarà guidata da un commissario. Ci prepareremo responsabilmente alle prossime elezioni, quando saranno i cittadini, con il loro voto, a giudicare chi ha lavorato per il bene di Elmas e chi ha scelto la strada della solitudine».

Il punto

Così finisce un’alleanza tra Maria Laura Orrù e il gruppo di Valter Piscedda, curiosamente entrambi a tutt’oggi fianco a fianco in maggioranza sui banchi del Consiglio regionale. Lo stesso Piscedda agli albori dell’amministrazione Orrù a Elmas era presidente del Consiglio, e i fidi Giacomo Carta e Fabiola Nucifora assessori all’Urbanistica e alla Pubblica istruzione.

Si erano tanto amati, sempre politicamente parlando, sino a qualche mese fa, quando il gruppo “Pd+Indipendenti” aveva ufficialmente abbandonato la maggioranza della sindaca, lasciandola con soli 6 sostenitori contro i 10 della nuova minoranza. Il cuore della contesa riguardava la gestione amministrativa: il Pd ha contestato a Orrù inefficienza, scarsa condivisione e ritardi su opere chiave come la biblioteca, le scuole e la messa in sicurezza della Statale 130.

Piscedda era stato durissimo: «Amministrare è diverso dal fare politica. Orrù non ha la maggioranza e si barcamena». Dal canto suo la sindaca rivendicava l’ottenimento di 30 milioni di euro di finanziamenti e rispediva le accuse al mittente: «Non mi sento inadeguata. Se ci sono le condizioni vado avanti per il bene dei cittadini, altrimenti restituiremo la parola agli elettori». Detto fatto: le condizioni sono venute meno e gli elettori potranno esprimersi democraticamente già in primavera.

