«Le dimissioni di Inguscio? Grave perdita per il Consiglio» 

Reazioni dopo le dimissioni di Gianni Inguscio dal consiglio comunale. «I contributi del consigliere Inguscio sono stati sempre puntuali e soprattutto aperti al confronto - dice Ester Fadda - ritengo sia una grossa perdita, soprattutto perché la percezione è quella di una scelta causata dalla mancanza di dialogo e di ascolto in maggioranza».

Dall’opposizione, solidarietà compatta all’ex capogruppo di maggioranza. «Mi dispiace per le dimissioni e per la sua scelta difficile ma sicuramente ponderata - dice Mattia Uccheddu - perdiamo uno dei consiglieri più corretti, una persona con cui si è sempre trovato il dialogo». Anche il Pd esprime solidarietà al consigliere dimissionario. «Una persona attenta alle iniziative anche dell’opposizione. La sua scelta - dice Mariano Gala, segretario del Pd - rappresenta un segnale forte che non può passare inosservato. Prima le dimissioni da capogruppo, adesso dal Consiglio, sono fatti che meritano attenzione e riflessione. Auspichiamo che le motivazioni vengano approfondite e chiarite». Dalla maggioranza le riflessioni dell’assessora Roberta Serrenti. «Le dimissioni rappresentano un passaggio significativo per la nostra maggioranza. Pur rispettando la sua scelta, mi dispiace profondamente per questa decisione». (s. g.)

