Le dimissioni di Guido Pisu ora diventano ufficiali 

Giulio Murgia l’aveva invitato a posticipare le dimissioni per prendere parte alla festa di gemellaggio con la comunità di Uboldo. Tanto era dovuto che Pisu, 77 anni, già sindaco per tre mandati e sostenitore dei rapporti amichevoli con il paese del Varesotto dove si è radicata una nutrita comunità di cittadini di Tertenia, ha mantenuto fede alla promessa ma che ora, a festeggiamenti conclusi, sente di essere arrivato al capolinea della sua lunga esperienza amministrativa. Questione di salute. Cuore socialista nel Pd, a sette mesi dalla scadenza del mandato Pisu lascia ufficialmente il Consiglio comunale. Il suo posto spetta a Francesco Deiana, primo dei non eletti nella civica “Per volare alto”. (ro. se.)

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