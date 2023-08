Le dimissioni del parroco dividono il quartiere 

È una comunità divisa quella di San Pietro Pascasio dopo la divulgazione dei volantini al veleno anonimi fatti circolare in città e sui social contro Don Enrico Murgia. Il giovane parroco, giovedì sera al suo rientro da Assisi, dove era in ritiro spirituale, ha rassegnato «d’accordo con il vescovo Baturi» le sue dimissioni da guida della parrocchia di via Tabarca.

Le reazioni

«Se l’è cercata». «Don Enrico è stato ingiustamente maltrattato». Sono le voci fugaci e contrastanti che circolano nelle strade della città. I fedeli si dividono: c’è chi lo attacca, chi lo difende, chi preferisce starne fuori, perché «non voglio avere problemi con nessuno». In tanti hanno, nel bene e nel male, paura di esporsi e di dire apertamente quello che pensano. Temono la gogna, ripercussioni e di essere «isolati come è stato isolato lui», sono le poche battute che si riesce a strappare ad Anna, mentre accelera il passo davanti alla chiesa: «Non abbiamo nulla da rimproverare a Don Enrico, ha cercato di amministrare al meglio la parrocchia. Ha chiesto silenzio e preghiera, rispettiamolo». Poco dopo un’altra donna ha la stessa reazione, ma un pensiero diverso: «Non voglio essere attaccata, qualcosa è chiaro che non andava, ci sarebbero dovuti essere più ascolto e maggiore confronto, ma bisognava parlarne in chiesa e non fuori». Parole e idee discordanti, ma che, in un modo o nell’altro, provano a dare un’idea di come i parrocchiani hanno, negli ultimi tempi, vissuto la parrocchia.

Il racconto

«Purtroppo a settembre dell’anno scorso ho dovuto lasciare a malincuore il ruolo di catechista che svolgevo per vocazione da diversi anni, perché il parroco desiderava portare avanti le attività con una modalità che io ritenevo, in virtù della mia esperienza e conoscenza della comunità, dovessero essere portate avanti in modo diverso», spiega Tiziana Mori, «spero che presto si trovi una soluzione perché ciò che conta è la comunione con i parrocchiani e, nel mio caso, coinvolgere nuovamente i catechisti allontanatisi per vari motivi».

Sui social network don Gaetano Ceravolo, parroco di San Salvatore a Selargius, chiede ai suoi parrocchiani di unirsi in preghiera per don Enrico che «ha vissuto con tenacia e gentilezza il suo impegno», scrive. C’è poi chi assicura di aver avuto con il giovane prete un rapporto di intesa e collaborazione.

«Mi sono avvicinata a lui quando è morta mia sorella», ricorda Rita Atzeri, «ho trovato un parroco che mi ha accolta, confortata e si è reso disponibile a celebrare i funerali di Luisa, nonostante lei appartenesse a un’altra parrocchia. Ho trovato un portone spalancato, è stato accogliente e ho percepito tanta umanità e dedizione verso i suoi fedeli».

La storia

Da qui l’idea di Rita Atzeri di dare il via a un laboratorio teatrale in ricordo della sorella per i bambini della parrocchia. «L’ha accolta subito con grande entusiasmo. Io ho avvertito un clima di ostilità nei suoi confronti, ma la sua voglia di fare per la comunità ha prevalso. Anche l’iniziativa “la cena gentile” sono la testimonianza della sua grande umiltà. Sono dispiaciuta per quanto accaduto e non ho alcun dubbio sulla purezza, fede e devozione di quest’uomo», aggiunge la donna. «Lo conosciamo fin da bambino e in tanti da Su Planu, quando è possibile veniamo a San Pietro per partecipare alla messa celebrata da lui», commenta Susanna Musanti, «non solo per stargli vicino, ma per quello che, con le sue parole e azioni, riesce a trasmetterci».

