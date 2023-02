Le dimissioni a sorpresa di Sturgeon,  dopo 10 anni la leader «non ne può più» 

Edimburgo. L'arte comune ad altre leader donne, come Angela Merkel o Jacinda Ardern, di uscire di scena prima d'essere messi alla porta: e di riconoscere meglio di tanti colleghi uomini che c'è vita oltre il potere. Si può spiegare anche così - sebbene non solo così - l'annuncio a sorpresa con cui ieri Nicola Sturgeon, 52 anni, first minister del governo locale della Scozia e leader incontrastata da quasi un decennio degli indipendentisti dell'Snp, ha detto basta: mettendo sul tavolo nello stupore generale le sue dimissioni immediate, che diventeranno esecutive fra qualche giorno non appena lo Scottish National Party eleggerà qualcuno (o qualcuna) per rimpiazzarla.

«Il tempo di lasciare è ora, me lo dicono la testa e il cuore», ha argomentato Sturgeon. Una leader che si fa da parte per ragioni personali: poiché «non ne può più». Ma una leader che sceglie il momento anche per ragioni politiche in vista delle elezioni del 2024.

