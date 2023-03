«Le dighe tornino ai consorzi»  

È questa la sfida che, alla luce del cambiamento climatico in atto, l’Anbi Sardegna, lancia alla Regione. «Il ruolo dei consorzi è fondamentale e con l’assessorato è stato instaurato un dialogo costruttivo», dice l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, «la Regione ha già preso con loro un impegno finanziario stanziando 22 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni per i costi dell’energia elettrica. Ma è in piedi anche un tavolo di confronto per definire la delibera di Giunta e accelerare così il pagamento delle risorse. Senza dimenticare che in Consiglio regionale è iniziata anche una discussione per la rivisitazione delle competenze dei consorzi».

I cento anni dell’Anbi, l’associazione nazionale dei consorzi di bacino, ieri a Cagliari, sono stati l’occasione per reclamare competenze svolte in passato dai consorzi della Sardegna, come la gestione delle dighe.

Il confronto

«Riteniamo che il quadro normativo attuale non sia più al passo con i tempi», afferma Gavino Zirattu, presidente regionale Anbi. «Bisogna aprire un confronto serrato con tutto il Consiglio regionale dove giace una proposta di legge dei consorzi di bonifica per modificare il quadro esistente. Non possiamo esimerci dalla gestione delle dighe, questa va ridata ai consorzi, non si può, infatti, amministrare una parte delle strutture con cui si creano conflitti di competenze».

È questa la sfida che, alla luce del cambiamento climatico in atto, l’Anbi Sardegna, lancia alla Regione. «Il ruolo dei consorzi è fondamentale e con l’assessorato è stato instaurato un dialogo costruttivo», dice l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, «la Regione ha già preso con loro un impegno finanziario stanziando 22 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni per i costi dell’energia elettrica. Ma è in piedi anche un tavolo di confronto per definire la delibera di Giunta e accelerare così il pagamento delle risorse. Senza dimenticare che in Consiglio regionale è iniziata anche una discussione per la rivisitazione delle competenze dei consorzi».

Il freno

A frenare, però, sono i sindacati che chiedono un incontro con la V commissione e ricordano il ruolo centrale svolto dall’Enas. «L’Ente ha sempre garantito lo svolgimento di tutte le attività necessarie e opportune a garantire l'approvvigionamento idrico di tutte le utenze esistenti sul territorio, siano esse potabili, irrigue e industriali, mediando tra le diverse esigenze, nel rispetto del principio unico che la risorsa idrica, in quanto limitata, è bene primario che non può in alcun modo essere considerato come appartenente a un settore o a un altro», scrivono in una nota Cgil-Fp, Uil-Fpl, Fesal e Clares.

Intanto nell’Isola sono oltre 60mila gli ettari di superficie irrigata grazie ai consorzi di bonifica per oltre 12 mila chilometri di rete idrica. «Bisogna rendere l’agricoltura sarda competitiva in tutto il Paese», conclude Zirattu, «la nostra è stata l’unica regione in Italia ad aver superato questo momento drammatico legato alla siccità. Questo vuol dire che in passato i consorzi hanno svolto un ruolo fondamentale con la realizzazione dei grandi invasi che ci hanno consentito di raccogliere l’acqua d’inverno per poi utilizzarla d’estate. Le grandi opere che abbiamo realizzato per i consorzi erano nate tutte per l’agricoltura, poi strada facendo sono diventate multisettoriali, risolvendo così anche il problema principale legato all’idropotabile».

