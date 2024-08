«Le difficoltà sono superate» 

«Il calcio sardo è cresciuto anche quest’anno: il periodo difficile del Covid è oramai alle spalle. E, visti i numeri, i delegati nella Figc nazionale assegnati alla Sardegna saranno quattro e non più tre. Un successo per il movimento». Gianni Cadoni, 62 anni, si candida a essere eletto per la terza volta consecutiva alla guida del comitato regionale della Figc: sabato 31 agosto a Tramatza si terrà l’assemblea elettiva e se non ci saranno sorprese dell’ultimo momento (le candidature a presidente devono essere depositate entro domani) sarà ancora il numero uno del calcio regionale.

A fine mese si vota per rinnovare le cariche e lei ha preannunciato la candidatura alla presidenza. Ci sono rivali?

«Auspico che, per il bene della democrazia, possano essercene. Circolavano voci e non so se si concretizzeranno entro domani, data ultima di presentazione delle domande. Io, come ho fatto sempre durante la durata dei miei due mandati, sto incontrando tutte le società andando sul territorio. E sono orgoglioso degli attestati di stima e affetto che mi sono arrivati».

Tra i consiglieri?

«So che ci sono diverse candidature. Vedremo».

Che quadriennio è stato?

«È iniziato con enormi difficoltà nel 2021, per il Covid. Sono stati momenti molto complicati per tutti e che hanno determinato un’organizzazione particolare ed eccezionale. Sono state fatte delle modifiche ai campionati proprio per fronteggiare le difficoltà. Ora possiamo dire di aver superato molto bene quelle situazioni e lo dimostrano i numeri. È stato determinante il lavoro di tutti, in particolare dei dirigenti. A loro, così come a tecnici, giocatori e arbitri, va il mio ringraziamento. Stanno crescendo il calcio femminile, il calcio a 5, il beach soccer e il calcio paralimpico. La filosofia di un calcio aperto a tutti, inclusivo e con finalità sociali è una strada che si rivela vincente».

Perché si ricandida?

«Per portare avanti il programma avviato nel 2021. Il comitato regionale è sempre più vicino a tutte le società sarde: prima era considerato cagliaricentrico. Ci sono da affrontare delle riforme e vogliamo continuare a dare il nostro supporto e aiuto alle società e ai dirigenti. Anche economico: in questi anni abbiamo distribuito sette milioni di euro alle società sarde».

Cosa c’è da fare ancora?

«Una scommessa importante sono gli impianti sportivi: ci batteremo perché possano essere colmate le troppe lacune. Servono risorse per nuove strutture».

RIPRODUZIONE RISERVATA