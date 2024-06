Le detenute di Uta diventano scrittrici 

La vita e le storie personali di dodici donne, detenute nella casa circondariale Ettore Scalas, di Uta, raccontate nel libro “Oltre”, presentato nella mattinata di ieri nella sezione femminile dell’istituto. L’opera, nata dalla collaborazione tra l’associazione Socialismo Diritti Riforme Odv, la casa editrice Pettirosso e il festival LiberEvento guidati da Claudio Moica, è il risultato di un progetto di scrittura creativa della durata di un anno. Nelle pagine sono contenuti i sogni, le speranze e la voglia di riscatto di queste donne che, con grande coraggio, hanno deciso di raccontarsi dando di se un’immagine diversa, lontana dagli stereotipi.

Le voci

«È stata un'esperienza particolarmente coinvolgente - racconta Daniela, portavoce delle detenute autrici del libro - Esperienza che ci ha permesso di riflettere e ripercorrere momenti della nostra vita. Un momento di creatività e di pensieri positivi». Giuseppina Pani, responsabile dell’area educativa, aggiunge: «In questi drammatici racconti, le donne esprimono sofferenze profonde, ma anche grande coraggio e voglia di riscatto. Chiedono comprensione, non commiserazione, considerazione e non pregiudizio, accoglienza e rispetto, non giudizio». L’iniziativa è stata sostenuta da Marco Porcu, direttore dell’istituto detentivo, che afferma: «Il volontariato ha un ruolo fondamentale nel funzionamento delle Istituzioni penitenziarie. Le associazioni che a vario titolo operano all’interno del carcere, contribuiscono in maniera determinante a realizzare quelle attività su cui si basa la costruzione dei percorsi di risocializzazione dei detenuti, secondo il principio contenuto nella nostra Costituzione». Maria Grazia Caligaris, dell’associazione Socialismo Diritti Riforme, sostiene: «La condivisione costante di stati d’animo e sentimenti, in un ambiente dove la privazione della libertà è un segno immodificabile, ha reso possibile a noi e alle donne di fare un percorso creativo che ci ha permesso per qualche ora di stare insieme fuori dallo spazio e dal tempo – e conclude – Sono stati attimi di libertà, in cui abbiamo ritrovato la nostra più profonda identità. Per questo diciamo grazie».

