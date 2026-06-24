Le deleghe di Delussu agli assessori 

Prende forma la nuova amministrazione comunale di Goni. Il sindaco Riccardo Delussu ha firmato il decreto di nomina della Giunta e assegnato le deleghe agli assessori che lo affiancheranno nell’avvio del mandato. Giuseppe Sebastiano Cossu sarà il vicesindaco e seguirà Lavori pubblici, edilizia e urbanistica. A Valentina Lai sono state affidate le deleghe a Servizi sociali, lavoro e personale. Nicola Marci si occuperà di attività produttive, ambiente e politiche giovanili.

Con la definizione della squadra, la Giunta ora potrà affiancare Delussu nei primi passaggi amministrativi: dalla programmazione degli interventi sul territorio ai servizi alla persona, fino al sostegno alle attività locali e alle iniziative per i giovani. Un passaggio necessario per rendere pienamente operativa la nuova amministrazione e dare avvio al lavoro sui primi atti del mandato.

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