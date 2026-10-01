«Le deleghe dell’assessore uscente vengano riassegnate» 

«Assegnare subito le deleghe restituite dall’ex assessore Sanna»: in Consiglio a Portoscuso, su richiesta della minoranza, si è discusso delle recenti dimissioni dell’assessore al Turismo, Spettacoli e Attività Produttive Attilio Sanna. I consiglieri di opposizione hanno chiesto al sindaco Ignazio Atzori di riassegnare ad un altro consigliere le deleghe rimaste libere.

Il primo cittadino ha letto la comunicazione di dimissioni di Sanna replicando. «Non c’è nessun problema politico, tanto che dopo la sua comunicazione, ho chiesto all’ex assessore di ripensarci», ha detto il sindaco Atzori. «Attualmente il consigliere Sanna dà il suo contributo a progetti relativi alle deleghe che seguiva, con la collaborazione di altri consiglieri. È questo che fa una squadra. Per questo terrò io le deleghe, senza escludere che l’ex assessore possa ripensarci».

Dalla minoranza invece è arrivato l’invito ad assegnare il prima possibile le deleghe. Nei loro interventi Stefano Ariu, Erminio Melis e Rossano Loddo hanno ribadito la richiesta. «Il paese non può aspettare», hanno detto. «Ci sono troppe cose che non vanno bene e il sindaco deve già occuparsi di tante questioni importanti. Invece di tenere per sé le deleghe è giusto che le assegni ad uno dei consiglieri che potrebbe occuparsi in modo specifico dei settori di interesse».

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