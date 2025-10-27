Le cure palliative nel metaverso 

Metaverso, cure palliative e consulenze. Tutto questo potrà essere scoperto oggi, alle 10, nel “day-service” di cure palliative dell’ospedale San Giovanni di Dio (al primo piano) con la presentazione e inaugurazione del servizio di Cure Palliative nel Metaverso. Due i servizi disponibili nella realtà virtuale: le consulenze delle cure palliative e l’accesso in realtà aumentata alla stanza Serena, un metodo di stimolazione multisensoriale già attivo all’Aou.

Alla presentazione parteciperanno Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale, Gabriele Finco, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, Maria Cristina Deidda, referente del Day-service di cure palliative, Andrea Marrucci, amministratore Future. Saranno presenti anche pazienti che hanno sperimentato il servizio cure palliative nel Metaverso.

E proprio lo scorso giugno l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha vinto il primo premio assoluto come miglior comunicazione pubblica digitale in Italia, con il progetto delle Cure palliative nel Metaverso. Un modo per far arrivare a casa dei pazienti oncologici e cronici le cure palliative grazie anche all’ospedale nel metaverso e alla stanza multisensoriale “Serena”. Lo spazio, già attivo fisicamente al San Giovanni di Dio, diventa accessibile a domicilio, per donare sollievo, ridurre il dolore percepito e migliorare la qualità della vita di chi non può muoversi o spostarsi. L’ospedale nel Metaverso dell’Aou è un ambiente immersivo che consente ai pazienti di ricevere supporto anche a distanza. In questo spazio è possibile prenotare visite e attività di laboratorio, pagare il ticket, consultare il Fascicolo sanitario elettronico da casa.

