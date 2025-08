Le cure domiciliari non decollano 

La Sardegna è ultima in Italia nella cura degli over 65 in casa. I numeri sull’assistenza domiciliare che non decolla, con un misero 6,5% sul totale degli anziani, a fronte di una soglia minima di 10 punti base, è scritta nel rapporto di Agenas pubblicato a fine luglio.

Risorse Pnrr

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari delle Regioni ha messo sotto la lente la cosiddetta Adi, perché il rafforzamento di questa prestazione, pensata per eliminare il sovraccarico sugli ospedali, è inserito nella Missione 6 del Pnrr: in totale 191,5 miliardi con cui rafforzare il diritto alla salute, uno stanziamento che vale l’8,16% del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I dati

Nell’Isola, sinora, il trend dell’assistenza a domicilio non si è spostato come avrebbe dovuto. Target non raggiunto, per dirla con i grafici di Agenas. Nel 2022, con l’iniezione finanziaria del Pnrr, l’obiettivo era assicurare le cure a domicilio a ulteriori 20.665 anziani, a fronte dei 12.236 censiti nel 2019. Il dato invece si è fermato a 8.834, pari al 2,1%. Nel 2023 le cose sono migliorate di gran lunga: numeri triplicati, sia in valori assoluti che percentuali, ma non sufficienti per allinearsi con le previsioni del Pnrr. Infatti: la quota aggiuntiva di anziani in Adi è salita a 25.650, pari al 6,3%, ma la Missione 6t prevedeva in Adi 29.644 over 65. L’anno scorso, praticamente nessun miglioramento: la variazione è stata minima: i nuovi assistiti a domicilio sono saliti a 26.830, con due decimi di punto di miglioramento, al 6,5%. Il traguardo annuale del Pnnr prevedeva di toccare la quota dei 38.606 anziani in Adi. Un miraggio.

Le variazioni

Mettendo insieme il dato di partenza del 2019 (12.236) e il risultato raggiunto dalla Sardegna nel 2024 (26.830), viene fuori una differenza di 14.594 over 65. L’aumento certificato da Agenas equivale a un +55,3%, ultima posizione in Italia. Con distanza. Infatti: nel resto del Paese, la progressione dell’Adi ha raggiunto, grazie ai fondi del Pnrr, numeri impressionanti, con una media nazionale di +119,2%, un risultato senza eguali in Europa. Il valore sardo è meno della metà. A fine 2025 la Regione deve arrivare a 40.686 anziani in Adi: il giudizio di Agenas è sospeso sino a dicembre.

L’ammissione

Nel patto per la salute firmato ieri da Regione e sindacati, il primato negativo della Sardegna è citato. A pagina 7 del documento è scritto: «La Sardegna registra una percentuale di assistenza domiciliare degli over 65 più bassa rispetto a quanto richiesto mediamente in Italia». Segue una promessa: «Anche su questo fronte, sul quale è in corso un progetto Pnrr a livello nazionale, sono state avviate varie misure per accelerare il processo».

Quadro nazionale

E se la Sardegna è fanalino di coda in Italia sull’Adi per gli over 65, è il Piemonte a guidare la classifica nazionale con un +186,6% di nuovi pazienti inseriti nel percorso dell’assistenza domiciliare, sempre grazie alle nuove risorse arrivate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al secondo posto c’è l’Umbria che ugualmente ha sfruttato al massimo la Missione 6 agganciando una progressione del 166,6%. Terza piazza per la Provincia autonoma di Trento con il 141%. La classifica continua con Basilicata (134,9), Campania (131,6), Veneto (117,9) e Lazio (115,8). Per Puglia e Lombardia l’ottavo e il nono posto con il 114,1%. Il Molise è decimo al 113,1. Per capire quanto pesi il primato negativo della Sardegna, al 55,3%, la penultima piazza è occupata dalla Valle d’Aosta con il 102,6%. ( al. car. )

