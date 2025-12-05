Le culle sono sempre più vuote 

Non nasce più nessuno. Nei due centri principali del territorio, i bimbi nati dal primo gennaio a oggi sono 54 (42 a Tortolì e 12 a Lanusei). Il confronto con il 2008 offre un quadro shock: quell’anno le nascite erano state 119, il calo è del 65 per cento. Le 42 nascite (dato suscettibile di lieve variazione nelle prossime tre settimane) confermano che la denatalità è una certezza, non più un’amara sorpresa: lo scorso anno i nuovi nati nella cittadina erano stati 47 e due anni fa 51. Drammatica anche la situazione di Lanusei, dove finora sono nati appena 12 bambini rispetto ai 23 del 2024.

Culle vuote

Lo spopolamento è un fenomeno buono da trattare solo in occasione dei convegni. Ma i dati dicono che le tavole rotonde non bastano più e le famiglie sono spaventate dall’idea di dover affrontare chilometri (e spese) per raggiungere Cagliari e Nuoro essendo il punto nascita di Lanusei chiuso da anni.

«L’indisponibilità del punto nascita scoraggia: è un elemento disincentivamene. Dovendo aver necessità di assistenza e cure - riflette Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo (17 nascite) - la lontananza non è l’alleato ideale. Ma poi che tipo di lontananza. Un conto è Nuoro tra la primavera e l’estate, altro discorso è la strada durante l’inverno. Per non parlare di Cagliari che dista 300 chilometri».

La battaglia

Gli amministratori le provano tutte, qualche buon risultato lo portano a casa. Ad Arzana sono 20 le nascite, altre tre sono attese entro il 31 dicembre. Il saldo è positivo (+7).

«Abbiamo attivato una serie di iniziative, come “Famiglia al centro” e realizzato opere per avere un paese a misura di bambino. Sono orgoglioso - afferma il sindaco, Angelo Stochino - delle giovani coppie che hanno deciso di investire nel nostro paese con quel senso identitario che contribuisce al progresso. Certo, il punto nascita chiuso è un problema: il tempo delle mele è finito, la politica dia risposte». A Jerzu sono 18 le nascite (37 i decessi, gap di 19 unità): «Qui l’inverno demografico si fa sentire più che altrove. È un dramma occidentale che ci colpisce in maniera imponente», dichiara il sindaco, Carlo Lai.

