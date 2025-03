Le cuciture tra gli arazzi di Ruben Montini 

Tra i vetusti arazzi, le teche, gli amuleti e i gioielli della Collezione Luigi Cocco, risuona una domanda, anzi due: “Cosa resta di noi, cosa resterà di me ”. Interrogativi che Ruben Montini ripete incessantemente nei quattro tappeti appesi nella sede cagliaritana del Museo etnografico regionale, alla Cittadella dei Musei. La mostra curata da Efisio Carbone, direttore del Polo Museale, propone un dialogo tra artigianato tradizionale e arte contemporanea. Sinergia già in passato sperimentata con ottimi esiti da parecchi artisti che nel tempo hanno disegnato motivi nuovi e li hanno affidati alla sapienza delle tessitrici e ai loro telai. Per fare qualche esempio, (la lista sarebbe lunga), Aldo Contini, Maria Lai, Italo Antico.

Stile

Ruben Montini, lo dice lui, non sa dipingere e allora cuce. E taglia e trapunta, quando non è il suo stesso corpo ad accogliere, sanguinosamente, un pensiero che è un grido. Nato a Oristano nel 1986, vive a Torino. Voce riconosciuta della comunità Lgbtq+, si cimenta sovente in coraggiose e inquietanti perfomances e il suo argomento è l’identità queer. Analisi concretizzata dall’uso di ago, filo e lame, di stoffe italiche e africane recuperate nel multiculturale quartiere di Barriera, da coccarde dedicate agli amori osteggiati, da lenzuoli bianchi sommariamente ricamati con segni simili ai tatuaggi che si fa marcare sulla pelle. Nonché da pratiche assai dure, come i tagli sulla schiena, le incisioni sul ventre, il mezzo soffocamento provocato da un blocco di argilla e legno. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Venezia e alla Central Saint Martin College of Art& Design di Londra, si esprime attraverso la sofferenza. Fisica, in chiaro rapporto con quella mentale. Niente di cruento nell’esposizione visibile sino al 14 aprile all’Etnografico. Qui i tappeti, tutti realizzati dal laboratorio Su Trobasciu di Mogoro - tranne quello in broccato confezionato personalmente dall’autore con inserti di seta e velluto-variano i colori e sulle loro trame si inseguono le lettere che reiterano un quesito senza risposta. Visti dall’alto si impongono come stendardi, nella parte bassa sfiorano senza toccarle le zone rocciose di questa sala a strapiombo. (al. me.)

