Ciclismo.
21 settembre 2025 alle 00:11

Le cronometro aprono il Mondiale: in Ruanda sfida Pogacar-Evenepoel 

Kigali. Le vie della capitale Kigali sono state riasfaltate, le tribune sono pronte ad ospitare 20mila spettatori attesi dall'estero. Oggi iniziano i primi Mondiali su strada di ciclismo organizzati in Africa. A più di cento anni dalla sua creazione nel 1921, la manifestazione, dopo aver toccato Venezuela, Giappone e Australia, si prepara ad aprire le porte all'ultimo continente in cui questo sport europeo non ha mai messo piede. Il mondo del ciclismo conosceva già il Tour del Ruanda, un evento nato nel 1988 e sospeso dal 1991 al 2000, un decennio segnato dal genocidio del 1994 contro i Tutsi, che causò 800.000 morti. Nel 2021 l'Uci ha assegnato la manifestazione iridata al Ruanda, preferendolo al Marocco. Dal punto di vista agonistico, il circuito é considerato il più difficile della storia, con un susseguirsi di salite ripide, tra cui la formidabile "Kigali Wall". Oggi le crono maschile e femminile. Assente Pippo Ganna, è atteso duello sui 40 km del percorso tra lo sloveno Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel.

