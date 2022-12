Le crociere portano 152mila turisti 

L’obiettivo ora è incrementare gli scali di navi da crociera nel capoluogo isolano. «Noi partecipiamo a tutte le fiere del settore e collaboriamo a quattro mani con l’autorità portuale e le istituzioni locali», ha aggiunto la manager. «La Sardegna è una destinazione che suscita molto interesse, anche da parte di un pubblico diversificato, ci sono gli anziani, ma anche i giovani. Siamo riusciti a tenere Cagliari nella mappa delle grandi crociere mondiali. Un viaggiatore che è venuto, ha sempre voglia di tornare e approfondire la conoscenza del territorio, per questo ora è fondamentale rendere lo scalo di Cagliari Homeport, introducendo lo scalo multiplo in un unico itinerario, grazie anche ai collegamenti aerei e l’offerta alberghiera».

I dati, che riflettono una forte ripresa, sono stati presentati, ieri, a Palazzo Doglio da Cagliari Cruise Port, parte del gruppo Global Ports Holding (Gph). «I numeri di quest’anno sono decisamente positivi», ha detto Raffaella Del Prete, general manager dei porti italiani del gruppo Gph (Catania, Cagliari, Taranto e Crotone), «a giugno abbiamo avuto tre navi in porto contemporaneamente. Ad agosto, invece, è stato celebrato il primo approdo della Odyssey of the Seas del brand Royal Caribbean Group, che con la sua flotta controlla il 26 per cento del mercato crocieristico globale. Sono numeri importanti, frutto di un lavoro che non si è mai fermato neanche in pandemia e che testimoniano l’interesse internazionale per lo scalo cagliaritano».

Non cifre da record, ma numeri comunque importanti che certificano la ripresa in città del turismo da crociera dopo gli anni condizionati dal coronavirus. Sono, infatti, circa 152mila i passeggeri e 123 le navi che hanno transitato al porto di Cagliari nella stagione crocieristica appena conclusa. Gli imbarchi nello scalo cittadino sono stati 8.270, mentre gli sbarchi 8.537, 13 doppi approdi e 4 tripli approdi. E la programmazione messa in piedi per il 2023 promette bene. L’obiettivo è, infatti, raggiungere i 300 mila passeggeri: numeri che ricordano gli anni pre pandemia. L’attività riprenderà il 22 febbraio con l’arrivo della Aida blu della Aida Cruises per poi proseguire fino a dicembre con un calendario che prevede 123 scali di 25 diverse compagnie.

Non cifre da record, ma numeri comunque importanti che certificano la ripresa in città del turismo da crociera dopo gli anni condizionati dal coronavirus. Sono, infatti, circa 152mila i passeggeri e 123 le navi che hanno transitato al porto di Cagliari nella stagione crocieristica appena conclusa. Gli imbarchi nello scalo cittadino sono stati 8.270, mentre gli sbarchi 8.537, 13 doppi approdi e 4 tripli approdi. E la programmazione messa in piedi per il 2023 promette bene. L’obiettivo è, infatti, raggiungere i 300 mila passeggeri: numeri che ricordano gli anni pre pandemia. L’attività riprenderà il 22 febbraio con l’arrivo della Aida blu della Aida Cruises per poi proseguire fino a dicembre con un calendario che prevede 123 scali di 25 diverse compagnie.

Bilancio positivo

I dati, che riflettono una forte ripresa, sono stati presentati, ieri, a Palazzo Doglio da Cagliari Cruise Port, parte del gruppo Global Ports Holding (Gph). «I numeri di quest’anno sono decisamente positivi», ha detto Raffaella Del Prete, general manager dei porti italiani del gruppo Gph (Catania, Cagliari, Taranto e Crotone), «a giugno abbiamo avuto tre navi in porto contemporaneamente. Ad agosto, invece, è stato celebrato il primo approdo della Odyssey of the Seas del brand Royal Caribbean Group, che con la sua flotta controlla il 26 per cento del mercato crocieristico globale. Sono numeri importanti, frutto di un lavoro che non si è mai fermato neanche in pandemia e che testimoniano l’interesse internazionale per lo scalo cagliaritano».

Obiettivo crescita

L’obiettivo ora è incrementare gli scali di navi da crociera nel capoluogo isolano. «Noi partecipiamo a tutte le fiere del settore e collaboriamo a quattro mani con l’autorità portuale e le istituzioni locali», ha aggiunto la manager. «La Sardegna è una destinazione che suscita molto interesse, anche da parte di un pubblico diversificato, ci sono gli anziani, ma anche i giovani. Siamo riusciti a tenere Cagliari nella mappa delle grandi crociere mondiali. Un viaggiatore che è venuto, ha sempre voglia di tornare e approfondire la conoscenza del territorio, per questo ora è fondamentale rendere lo scalo di Cagliari Homeport, introducendo lo scalo multiplo in un unico itinerario, grazie anche ai collegamenti aerei e l’offerta alberghiera».

È dunque necessario perseguire la strada della collaborazione e dell’accoglienza tra i vari attori del settore. «Davanti a numeri così importanti, i primi pensieri mi riportano alla fase più acuta della pandemia dove il crocerista veniva visto come untore», ha aggiunto Alessandro Sorgia, assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive, «ed è questo che noi abbiamo cercato di combattere. Anche quando eravamo costretti a incontrarci per via telematica, non ci siamo mai fermati e abbiamo lavorat o per arrivare ai risultati oggi tangibili. Ecco perché è importante anche sfatare l’idea che i croceristi non portino benefici alla città, se si trovano bene loro tornano e, tutti insieme, dobbiamo creare i presupposti per presentare una città sempre più accogliente».

Il ruolo della Costa

Il prossimo anno, un ruolo decisivo sarà svolto dalla nuova nave di Costa Crociere, la Costa Toscana, che scalerà il porto di Cagliari per 39 volte da aprile a novembre, seguita dall’Aida Cosma, ammiraglia del gruppo Aida Cruises che utilizza tecnologie avanzate per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale.

« Non possiamo parlare di numeri record, ma è stato un 2022 di grande ripresa e possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena conclusa», ha commentato Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegn a. « Questo era un anno di transizione per tutti, ma abbiamo superato i l numero degli approdi del periodo pre-crisi e, già nel 2023, una volta normalizzato il fattore riempimento nave, avremo un bilancio positivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata