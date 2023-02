Le cremazioni? In trasferta  

Le “pezze” non bastano più. Troppe ne sono state messe in questi anni per curare gli acciacchi di un impianto, il forno crematorio del cimitero di San Michele, vecchio, obsoleto e in perenne affanno. Agli inizi di gennaio l’ultimo blackout. Lo scambiatore di calore non è solo andato in tilt temporaneo, è proprio morto. E così la società che in convenzione con il Comune gestisce il forno crematorio cagliaritano al pari degli impianti di Sassari e Olbia, la Altair Funeral, è stata costretta a trasferire le salme del capoluogo e dell’area vasta nelle altre strutture del nord isolano. Un trasferimento obbligato che sta creando disagi alle famiglie dei defunti e alle agenzie funebri.

Le assicurazioni

«Entro la fine di questa settimana – spiega il presidente di Altair e legale rappresentante del “Tempio crematorio Cagliari”, Michele Marinello – dovrebbero arrivare in città i nuovi pezzi che dovranno poi essere assemblati in loco da una società specializzata di Genova. Non è stato facile recuperare i materiali, non sono tempi semplici questi che ancora stiamo vivendo. La verità è che bisognerebbe mettere mano al progetto depositato all’atto della convenzione con il Comune e avviare le procedure per il nuovo forno». Una struttura nuova di zecca indispensabile per far fronte alla richieste di cremazione. «Che a Cagliari e nell’area metropolitana, grazie anche alle campagne informative di questi anni – conferma l’assessora comunale ai servizi cimiteriali, Marina Adamo – sono in costante aumento». Un trend di crescita inarrestabile che ha superato i numeri delle tradizionali tumulazioni. «Siamo ben oltre il cinquanta per cento», avverte Adamo.

Le cifre

Nel 2022 le cremazioni a San Michele sono state 2.425, delle quali 1.009 hanno riguardato defunti cagliaritani. Erano state 1.953 l’anno precedente con 854 riferite a persone residenti a Cagliari, mentre nel 2.020 le cremazioni si erano assestate complessivamente in 1.783 delle quali 895 di cagliaritani.