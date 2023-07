Le Costellazioni letterarie tra Tancau e il Lido delle Rose 

Brillerà anche in questa stagione estiva Costellazioni Letterarie, il festival culturale promosso dal Comune di Lotzorai. Dal 14 al 16 luglio presentazioni di libri, reading teatrali, proiezioni, concerti e laboratori tra la chiesa di Santa Barbara in Donigala, piazza Repubblica o nella Spiaggia di Tancau e del Lido delle Rose.

Ospiti

Gli ospiti dialogheranno con gli spettatori sui temi dell’ambiente, delle buone pratiche, dell’armonia del vivere in comunità e dell’attenzione ai più fragili. Alcune anticipazioni venerdì 14 luglio il reading “I racconti del focolare” tratto da opere di diversi autori sardi e curato e interpretato dal regista e attore Silvano Vargiu. E ancora Andrea Staid e il suo nuovo libro “essere Natura” uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente. In chiusura la prima visione del documentario “Lungo le strade del tempo”. Sabato 15 luglio sarà la volta di Pietro Catzola, originario di Triei, porterà il suo memoir “Il cuoco dei Presidenti. Vita e ricette di un marinaio al Quirinale”. E ancora Marco Valsesia con il best seller “La vita segreta delle api” porta un’importante riflessione ecologica sul destino delle api e sulle responsabilità dell’uomo. Domenica 16 luglio Laboratorio di lettura per i bambini e le bambine con Claudia Pupillo, Valentina Parasecolo e il suo libro “Cronache private”, Vins Gallico e il suo “Il dio dello Stretto”. E ancora “Giallo sardo 2. Un’altra estate” sarà presentato da Ciro Auriemma e Maria Francesca Chiappe. Matteo Porru, torna con il suo ultimo romanzo “Il dolore crea l’inverno” .

