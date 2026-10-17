Le corti delle Domus conquistano la città 

Lo spirito di Lollas è racchiuso in una frase impressa nella locandina che annuncia l’iniziativa “Case in festa”. Ed è stata proprio una festa quella che ieri, nella prima giornata della rassegna, ha accolto i tantissimi visitatori nelle case campidanesi aperte per l’occasione.

Musei urbani

Da Casa Pippia-Stocchino, a Casa Murgia Casanova, da Casa Carboni-Congiu a Casa Pusceddu, e ancora alle antiche cantine Perra, a Sa dom’e Farra e all’ex convento dei cappuccini, è stato un tuffo nel passato, tra antichi usi e costumi, con i padroni di casa trasformati in provette guide a spiegare storia e misteri delle loro dimore.Già prima del taglio del nastro alle 17,30, fuori dalle domus c’è già la fila. Tra le più gettonate, così come anche l’anno scorso, c’è la Cantina degli eredi Perra in via Trieste.

«Partecipiamo quest’anno per la seconda volta con grande entusiasmo», dice Mondo Perra. «Perché riteniamo che le tradizioni siano un valore importante da trasmettere a chi ha arriva dopo di noi. Abbiamo attrezzi di quando si lavorava la terra e di come si vinificava ai tempi dei nostri nonni e bisnonni», aggiunge Perra.

Soddisfazione

A Casa Pippia-Stocchino le donne ti accolgono con gli abiti delle padrone di casa di un tempo e ti accompagnano alla scoperta di laboratori e degustazioni mentre a Casa Murgia Casanova, Marino Murgia spiega dettagliatamente ogni angolo della sua casa mentre nel cortile Stefano Todde da dimostrazione della preparazione del torrone.

«Credo che Lollas sia una delle iniziative più riuscite», dice Carla Lai 59 anni mentre va e viene da una domus all’altra, «per mostrare anche ai giovani come si viveva in passato». In giro c’è anche Aldo Scanu 73 anni: «Sono stato a casa Murgia-Casanova ed ho ascoltato le interessanti spiegazioni del padrone di casa e poi è stato molto bello assistere al laboratorio del torrone».

Lollas continua anche oggi con le case aperte dalle 17,30 alle 20,30.

Già dalla mattina però si potranno seguire le iniziative a Sa dom’e Farra. Si parte alle 10,30 con la mostra mercato di Campagna Amica. Alle 11 il laboratorio “Recupero della dolcezza”, i dolci di casa delle famiglie quartesi a cura di Raimondo Mandis.

Seguiranno letture estemporanee, su cumbidu e il live dell’orchestrina Altalena. Le iniziative proseguiranno poi di sera anche nelle domus e all’ex convento dei cappuccini.

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