Le Cortes stregano i turisti 

Autunno in Barbagia ha fatto tappa nel fine settimana appena trascorso a Oniferi. Sabato e domenica le Cortes hanno aperto i cancelli alle ore 10 in compagnia degli organettisti. I visitatori hanno potuto degustare "bistoccu ingapau", "sas cocones", "su pistiddu", "pane 'e vresa", "sas catzas", maialetto arrosto, carne di capra in umido, sebadas e formaggi, tutto preparato sul momento. Immancabile la vestizione dell'abito tradizionale e di quello di "Sa Vàrgia", ma anche balli tradizionali, musica etnica e polifonica, esibizioni itineranti dei gruppi folk, canti a tenore con la rassegna Onifestival e Canti logudoresi a chitarra. Partecipate anche le dimostrazioni della macinatura del grano e dell'imballatura del fieno, la preparazione del "sapone anticu", il battesimo della sella, la sfilata con i buoi e le visite guidate ai siti archeologici più importanti. «I siti archeologici sono stati i più visitati, in un solo giorno abbiamo staccato 120 biglietti - dice il sindaco Davide Muledda -. Lo consideriamo come un ritorno dopo la promozione avviata dal paese soprattutto con l'area archeologica di Brodu. Il paese è stato animato soprattutto da tanti turisti che hanno apprezzato la storia e la cucina locale». (g. pit.)

