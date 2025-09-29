Le Cortes esempio di integrazione 

Le Cortes della tradizione oggi parlano di integrazione.

Tra le vie del centro storico, in mezzo agli stand di prodotti di artigianato e agroalimentare, ha suscitato la curiosità e l’interesse dei visitatori la corte numero 37 “I sapori del Maghreb”. Autentiche e uniche protagoniste tre donne di origine marocchina, da anni residenti in paese, che per l’occasione hanno offerto gratuitamente cous cous e altri prodotti marocchini, fra cui alcuni dolci: «È stata un’idea della nostra amministrazione che ha acquistato le materie prime e chiesto a Badia, Salma e Widabe di preparare queste delizie», commenta il sindaco Marco Ziranu: «La loro disponibilità è stata immediata. Hanno accolto centinaia di visitatori con gentilezza e ospitalità. Una vera festa tra popoli che ha conquistato tutti, anche grazie al prezioso lavoro delle assessore Marilisa Marongiu e Valentina Chironi».

Un esempio

Per Ziranu, quello delle tre donne marocchine «è un esempio di integrazione. La nostra - prosegue il primo cittadino - è sempre stata una comunità aperta a varie culture. Vedere che in tanti abbiano trovato qui una seconda casa ci fa piacere». E sull’importanza delle Cortes il primo cittadino rilancia: «Ancora una volta in tanti hanno deciso di premiare il nostro paese. Il programma messo in campo e lo sforzo di associazioni e volontari al fianco del Comune è stato ripagato».

Da qui l’accento del sindaco su una comunità che vuole contrastare lo spopolamento attraverso l’artigianato: «Autunno in Barbagia è stata state l’occasione per mettere in luce le nostre eccellenze del campo della sartoria, del ferro e settore dolciario. Autentica ciliegina sulla torta la sfilata della serata di venerdì, in cui ben cinque aziende del paese hanno messo i loro abiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA