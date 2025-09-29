VaiOnline
Orani.
30 settembre 2025 alle 00:39

Le Cortes esempio di integrazione 

Successo per lo stand sul Maghreb allestito da tre donne marocchine 

Le Cortes della tradizione oggi parlano di integrazione.

Tra le vie del centro storico, in mezzo agli stand di prodotti di artigianato e agroalimentare, ha suscitato la curiosità e l’interesse dei visitatori la corte numero 37 “I sapori del Maghreb”. Autentiche e uniche protagoniste tre donne di origine marocchina, da anni residenti in paese, che per l’occasione hanno offerto gratuitamente cous cous e altri prodotti marocchini, fra cui alcuni dolci: «È stata un’idea della nostra amministrazione che ha acquistato le materie prime e chiesto a Badia, Salma e Widabe di preparare queste delizie», commenta il sindaco Marco Ziranu: «La loro disponibilità è stata immediata. Hanno accolto centinaia di visitatori con gentilezza e ospitalità. Una vera festa tra popoli che ha conquistato tutti, anche grazie al prezioso lavoro delle assessore Marilisa Marongiu e Valentina Chironi».

Un esempio

Per Ziranu, quello delle tre donne marocchine «è un esempio di integrazione. La nostra - prosegue il primo cittadino - è sempre stata una comunità aperta a varie culture. Vedere che in tanti abbiano trovato qui una seconda casa ci fa piacere». E sull’importanza delle Cortes il primo cittadino rilancia: «Ancora una volta in tanti hanno deciso di premiare il nostro paese. Il programma messo in campo e lo sforzo di associazioni e volontari al fianco del Comune è stato ripagato».

Da qui l’accento del sindaco su una comunità che vuole contrastare lo spopolamento attraverso l’artigianato: «Autunno in Barbagia è stata state l’occasione per mettere in luce le nostre eccellenze del campo della sartoria, del ferro e settore dolciario. Autentica ciliegina sulla torta la sfilata della serata di venerdì, in cui ben cinque aziende del paese hanno messo i loro abiti».

