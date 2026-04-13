Le Cortes di Primavera per sostenere Sos Enattos 

Apre i battenti la ventesima edizione di Primavera nel cuore della Sardegna,in programma dal 25 aprile al 28 giugno 2026. Dieci fine settimana di eventi accompagneranno visitatori e appassionati alla scoperta di 14 Comuni che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda speciale Aspen: Orosei, Girasole, Siniscola, Tortolì, Perdasdefogu, Triei, Bosa, Loceri, Lotzorai, Baunei, Osini, Villagrande, Bari Sardo e Lanusei.

Un itinerario diffuso tra Baronia, Planargia e Ogliastra, pensato per far vivere al pubblico l’autenticità dei territori nel periodo in cui la Sardegna si mostra in tutta la sua bellezza: paesaggi, tradizioni, saperi, enogastronomia, cultura e ospitalità si intrecciano in un racconto corale capace di valorizzare l’identità più profonda dei paesi coinvolti.

In questa speciale edizione, particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e agroalimentari, grazie a un percorso promosso da Aspen che punta a valorizzare le eccellenze dei singoli territori. Si rinnova infatti anche quest’anno la presenza degli artigiani.

Accanto ai gazebo dedicati alle dimostrazioni artigianali, sarà inoltre presente un spazio informativo dedicato alla candidatura di Sos Enattos a ospitare Einstein Telescope, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’occasione di approfondimento su una sfida di rilievo internazionale che coinvolge da vicino il territorio e guarda al futuro della Sardegna.

«Primavera nel cuore della Sardegna rappresenta un’occasione concreta per valorizzare l’autenticità dei nostri territori e sostenere le comunità locali – dice Roberto Cadeddu – presidente Aspen». Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio, guarda avanti: «Quest’anno, accanto alla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali, abbiamo ritenuto importante aprire uno spazio di informazione dedicato anche alla candidatura di Sos Enattos per Einstein Telescope: un segnale significativo di come tutela dell’identità e visione del futuro possano procedere insieme, generando nuove opportunità di crescita e consapevolezza per tutto il territorio».

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