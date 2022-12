Le corse per un posto nel bus 

A Nuoro studenti e genitori sono sempre più preoccupati per le condizioni dei trasporti. Il viaggio in bus si trasforma in una penitenza. «Viviamo quotidianamente la difficoltà di prendere il pullman, i posti non bastano - dicono due tredicenni di Siniscola -. Il giorno stesso si decide se mandare il bis, in genere verso le 14, ma non è detto che arrivi. Questo costringe noi minorenni a stare qui a Nuoro sino all’arrivo del pullman delle 18, senza aver né mangiato né studiato. Torniamo in paese all’ora di cena». Il pullman bis viene richiesto solo se il numero di passeggeri è eccessivo.

I disagi

«Se si esce un po’ più tardi da scuola, si perde il pullman - proseguono -. Nessuno ci viene incontro, dobbiamo arrangiarci costantemente. Senza contare che molte volte abbiamo l’abbonamento in foto (digitale) e i controllori ci fanno rimanere a terra o ci obbligano a comprare un ulteriore biglietto, ma cartaceo. Un giorno non avevo i soldi per acquistarlo, ho dovuto aspettare sino a sera che venissero i miei genitori». Il tutto incide sulla resa scolastica in una regione dove, stando alle ultime statistiche, il 13,2% dei minori non raggiunge il diploma. Delia e Sofia di Dorgali, Anna di Cala Gonone, tutte diciottenni, spiegano: «È invivibile, non riusciamo neanche a studiare a dovere. Perdiamo tempo in troppi giri di paesi e a causa dei ritardi siamo spesso penalizzati. Mancano i posti, è una guerra a chi è il più forte nello sgomitare. Gli scolari tornano a casa con i lividi, alcuni si fratturano. Altre volte ci troviamo pezzi di pullman in mano, sono ormai vecchi e l’accanimento per aggiudicarsi il posto a sedere peggiora le condizioni. Sopra l’aria condizionata è fredda, gocciola, sotto i piedi bruciano. Gli orari sono da rivedere, a volte si arriva in ritardo per la scuola e quando la preside chiama per poterci annullare il ritardo, l’orario risulta corretto perché scritto a mano».

Biglietti online

Questa situazione alimenta lo stereotipo dei giovani svogliati, poco rispettosi. «Gli studenti sono triplicati - dicono altri ragazzi di Dorgali, Oliena e Torpè - i più fortunati prendono il pullman privato, ma non abbiamo tutti le stesse possibilità economiche. Spesso i controllori si lamentano dei biglietti online, non ci prendono e restiamo fregati. Ci ingegniamo correndo come animali inferociti verso le entrate del pullman. Restano giubbotti e zaini incastrati nelle portiere». Ogni viaggio lascia una ventina di giovani in deposito. «Quando piove non possiamo sederci, l’acqua entra dentro - proseguono gli studenti - i sedili sono allagati, viaggiamo in piedi. Un ragazzo l’altro giorno è rimasto in piedi con l’ombrello aperto al centro del pullman. L’acqua non si sa come entra tra i doppi vetri, non è poca, somiglia a un acquario che si muove mentre si centrano i fossi delle strade. La pulizia inoltre è scarsa, c’è puzza. Anche il deposito è sempre sporco, degradato». I nostri genitori si preoccupano per queste condizioni, le hanno vissute anche loro».