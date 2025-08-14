Le corse di oggi per chi si muove in bus 

Oggi i bus del Ctm viaggeranno secondo l’orario festivo, quello della domenica.

La notte tra oggi e domani è attiva la Circolare Notturna (prima partenza a mezzanotte, ultima corsa alle 5). Tutti i giorni sono attivi i “prolungamenti notturni” per le linee 1, 9, 30, 30R, PF e 7.

Per raggiungere le spiagge, il servizio per il mare è coperto dalle linee PEX, 3P, PF, PQ, 11 e 5ZE.

L’azienda che gestisce il trasporto locale ricorda che da mercoledì scorso sono state riattivate due fermate di via Roma di fronte al molo Sanità che erano stato sospese in occasione dell’avvio el cantiere per il rifacimento di via Roma. Ci passano le linee 1, 1N, 5, 5ZE, 7, 30, 30R, QEX, 31R, M, PF, PQ, PEX, L, CN. Per informazioni è disponibile, tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, il numero verde 800.078.870. Orari e percorsi sono disponibili sulla app Busfinder.

