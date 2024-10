Le corse a cavallo in onore di Santu Perdu 

Le antiche corse a cavallo in onore di Santu Perdu sono pronte a rivivere ancora una volta nel cuore di Sant’Isidoro a Quartucciu. Domenica, la terza edizione sarà una giornata di adrenalina e tradizione, con alcuni tra i migliori cavalieri della Sardegna pronti a incantare il pubblico tra acrobazie a cavallo e suggestive pariglie.

Un appuntamento che affonda le sue radici nei tempi antichi, quando fino agli anni Novanta la sfida per il prezioso drappo si svolgeva lungo le rive del lago Simbirizzi. Oggi, la corsa è un simbolo di orgoglio e identità per Quartucciu, come sottolinea Elisabetta Contini, assessora alla Cultura: «La rinascita di Su Pannu ‘e Santu Perdu celebra il nostro legame con il mondo equestre, mantenendo viva una parte essenziale della nostra storia».

Il programma inizierà alle 15 nell’azienda agricola Puddu, dove pariglie da tutta l’Isola – da Ovodda ad Assemini, da Oristano a Cabras – daranno prova della loro abilità in sella, accompagnate dal rullo di tamburi dei Tamburini e Trombettieri di Oristano.

Non sarà solo un’iniziativa per appassionati di cavalli. A partire dalle 17.30, il Centro agroalimentare di Sant’Isidoro offrirà una selezione di prelibatezze locali grazie alla collaborazione con i produttori del Distretto rurale, per un’esperienza che unisce cultura, gusto e tradizione. La serata si concluderà in grande stile con “Blues & Beer”, dalle 18.30, che accompagnerà le degustazioni di birre artigianali con un concerto blues dal vivo.

