«Le cornacchie mangiano pulcini e meloni» 

Ennesimo raid di cornacchie in un pollaio privato nell’agro di Sa Zeppara, a Guspini. Proprietari e residenti della frazione continuano a contare i danni. Luisella Frau, residente a corte Arena, dice: «Mi ero accorta da tempo che mancavano uova, ma non riuscivo a capire il perché, poi ho visto un paio di cornacchie dentro il recinto che prendevano, con le zampe, le uova di gallina e le trasportavano in volo da un’altra parte. Mi sono incuriosita e così sono rimasta a osservare da vicino il pollaio scoprendo che questi animali mangiano i pulcini. A quel punto sono entrata nel recinto per scacciarle con determinazione. Ho avuto paura di essere attaccata – dice ancora Frau –. Tutto questo è accaduto a venti metri dalla mia abitazione. Serve un intervento per il contenimento di questi animali che oltre a poter essere pericolosi creano danni alle aziende».

Frutta e verdura

Anche l’imprenditore agricolo Roberto Piras testimonia la pericolosità delle cornacchie: «Nella nostra azienda abbiamo costruito gabbie per catturarle perché ci stavano distruggendo i raccolti dei meloni, angurie e ortaggi, periodicamente sgombriamo le trappole. Alcuni giorni fa stavo facendo questa operazione con mio padre e uno stormo di questi uccelli si è messo a volare sopra di noi». Negli ultimi anni si è registrato nella zona un forte incremento nel numero di cornacchie e l’università di Cagliari sta verificando se quelle che imperversano nei campi siano autoctone oppure no.

L’esperto

«Le cornacchie appartengono alle famiglie dei corvi – dice Alessio Pilloni esperto conoscitore degli animali selvatici – sono specie appartenenti alla fauna selvatica che stanno banchettando nei campi degli agricoltori, lasciandoli vuoti. Si tratta di una vera criticità che colpisce soprattutto le imprese agricole a causa della presenza di questi uccelli che vivono fra alberi e siepi incolte, nutrendosi di ciò che trovano nelle campagne, comprese le carcasse di altri animali. I danni rilevati nelle ultime settimane sono ingenti e ormai accertati con documentazione fotografica. Serve un abbattimento selettivo per evitare danni maggiori e prevenire altri pericoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA