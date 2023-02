Le corna del cervo avvolte nella plastica 

L’inquinamento da plastica e i danni agli animali è un fenomeno che non risparmia nessun essere vivente: dopo le tartarughe e le balene morte sulla Costa Verde, ecco il caso di un cervo che si aggira liberamente per le campagne di Montevecchio con le corna intrappolate da una rete di plastica. Inutili i tentativi degli amanti di questi simpatici mammiferi di liberare la povera bestiola: non si lascia avvicinare. Fa perdere le sue tracce, salvo poi ricomparire in cerca di cibo negli ovili.

La plastica

«Se ce ne fosse ancora bisogno – dice l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca - è la conferma che il nostro territorio, fra miniere, mare e montagna, è invaso da rifiuti, tantissimi quelli inquinanti. Lo sanno bene gli allevatori e i pastori alle prese con la pulizia quotidiana del loro pezzo di terra. «Ogni giorno – dice un allevatore, Andrea Dessì - nelle nostre terre assistiamo a un via vai di persone che amano la campagna perché offre funghi e asparagi. Dovrebbero anche rispettarla, invece ovunque lasciano il segno dell’inciviltà: rifiuti sparsi nelle cunette, in mezzo all’erba e vicino alle sorgenti d’acqua. La nemica plastica e il vetro la fanno da padroni, pericolosissimi se ingeriti dalle capre e dalle pecore». Intanto sui social scoppia la polemica e le proteste contro le persone che abbandonano i rifiuti.

Il Comune.

«In Comune - ricorda Vacca - sono frequenti le segnalazioni dei lavoratori dei campi, degli allevatori e dei pastori preoccupati per i loro pascoli dove gli animali brucano l'erba, ignari della presenza di elementi killer, come la plastica o frammenti delle lattine di bevande, quest’ultimi a volte taglienti tanto da ferire chi li ingoia». Sul caso del cervo spiega: «Non c’è la possibilità di aiutare questi animali selvatici. Alla vista dell’uomo, scappano. L’unica soluzione è aspettare che il cervo perda le corna, per fortuna siamo nel periodo giusto, ogni anno il fenomeno della muta avviene tra febbraio e aprile. L’animale scuote la testa e le corna cadono».