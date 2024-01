Le coreografie, la “sua” musica e una maglia speciale per il Mito 

Una settimana di dolore, ma il campionato riporta tutti all'attualità delle partite. Mica facile per un Cagliari e il suo popolo sotto shock per la scomparsa della bandiera Gigi Riva. Che questa sera verrà ricordato in mille modi, dalla società rossoblù, dai suoi tifosi e non solo.

Gigi per sempre

Il Cagliari ha ufficializzato quanto accadrà questa sera alla Domus. Si parte con la playlist musicale, dedicata totalmente a Riva e al periodo storico in cui è stato calciatore, col maxischermo che trasmetterà immagini dei suoi gol. Alla lettura delle formazioni, inoltre, verrà annunciato anche Rombo di Tuono col suo numero 11. La squadra indosserà, durante il riscaldamento pregara, una maglia ispirata a quella dello scudetto del 1970. La maglia della partita, invece, sarà quella bianca 2023-24, senza sponsor ma con l'11 stampato sul petto con una patch dedicata. La stessa maglia sarà indossata dai bambini che accompagneranno le squadre in campo e dai direttori di gara. Il Cagliari, inoltre, giocherà con il lutto al braccio e la partita verrà preceduta, come per tutte le manifestazioni sportive del fine settimana, da un minuto di silenzio. Infine, in alcuni momenti dell’incontro i led a bordocampo e il maxischermo trasmetteranno immagini e scritte per Riva.

Ringraziamento

Stefano Melis, direttore Business e media del Cagliari, ha ringraziato gli sponsor per aver accettato di voler lasciare lo spazio sulla maglia. «La Regione, i nostri partner commerciali e quello tecnico hanno condiviso la scelta di commemorare Riva con un gesto all’insegna di quella sobrietà ed eleganza che ha contraddistinto la vita del nostro eterno campione».

Sugli spalti

Ma l'Hombre Vertical verrà ricordato anche sugli spalti. Coreografie in Curva nord da parte degli ultras, in Distinti e anche in Curva sud, con Cagliari Club e Cagliari Fan Club che invitano a sollevare un foglio con la scritta “Un semplice grazie” e a presentarsi con quante più bandiere rossoblù possibili. E Riva verrà ricordato anche da Sky - che trasmetterà Cagliari-Torino – con una presentazione, dalle 19, affidata a Giorgio Porrà, Fabio Caressa e Beppe Bergomi dedicata al numero 11.

Capitano per sempre

Quel numero, l'11, fu anche il primo indossato, nel 1999-2000, da un ragazzo che è entrato nella storia del Cagliari, fino a diventare il Capitano per sempre dei rossoblù. E Daniele Conti, presente mercoledì ai funerali di Riva, ha voluto ricordarlo con un post su Instagram. «Sono arrivato a Cagliari che ero poco più che un ragazzino, avevo già sentito ovviamente parlare del tuo Mito, ma solo stando qui ho davvero potuto capire quello che hai rappresentato e rappresenterai sempre, per questa Terra. Ricordo il giorno che ci siamo incontrati di persona, finalmente. Per un'ora non sono riuscito ad aprire bocca. Imbarazzato, intimidito, ti guardavo con ammirazione, rispetto, affascinato dal tuo carisma, dalla tua personalità. Poi abbiamo iniziato a parlare e non ci siamo più fermati: anche tu arrivato dal Continente, raccontavi di come ti aveva accolto questa meravigliosa gente, l'amore che ti aveva dato Cagliari e la Sardegna. Ma tu, Gigi, quanto hai dato a tutti noi? Grazie per avermi concesso la possibilità di conoscerti. Grazie per il calciatore e per l'uomo straordinario che sei stato. Per sempre, Rombo di Tuono».

