Le coop sociali respirano 

«Qualità dei servizi e qualità del lavoro nel nuovo contratto nazionale della Cooperazione sociale». L’oggetto dell’incontro ha subito fatto capire le intenzioni. Ieri mattina, nell’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro, le discussioni sono state incentrate perlopiù sulla chiacchierata vicenda della Casa protetta di viale Trieste, appena passata di mano. La partita, però, è ancora aperta. «Come ha confermato il sindaco Soddu, la questione non è chiusa - dice la consigliera comunale, Lisetta Bidoni -. La gara non è stata ancora aggiudicata alla cooperativa Insieme di Salerno, arrivata in testa per l’offerta economica più vantaggiosa. Progetto Uomo, sebbene giunta terza, ha totalizzato il miglior punteggio come qualità del servizio erogato. Si deve tenerne conto».

Casa protetta

Il tema resta d’attualità. Nel capoluogo barbaricino cresce la preoccupazione per quella struttura destinata agli anziani, gestita negli anni dalla cooperativa nuorese Progetto Uomo e adesso sottratta con un’offerta a basso costo. E il timore, posti di lavoro a parte, è che se dovesse andare in porto il passaggio di consegne, i servizi possano subire un ridimensionamento sul fronte qualitativo. «Non posso che condividere la preoccupazione di chi opera nel mondo della cooperazione sociale - afferma Bidoni - eppure, quando si parla di bandi, esistono dei meccanismi in grado di premiare la qualità dei servizi offerti, rispetto al solo ribasso economico». La presidente di Progetto Uomo, Rosy Guiso, aggiunge: «Noi riteniamo che la qualità dei servizi alla persona, in questo caso agli anziani, debba andare oltre l’aspetto di determinazione del prezzo. La qualità deve essere premiata. L’applicazione del nuovo contratto di lavoro collettivo è uno dei fattori che devono essere considerati».

Nuovo contratto

In provincia di Nuoro le cooperative sociali sono un centinaio, garantiscono un impiego a circa 2400 persone. «Eppure mancano all’appello tanti posti di lavoro, come infermieri, oss ed educatori professionali», spiega Andrea Pianu, responsabile regionale di Legacoop Sociale. Un settore troppo spesso bistrattato, che risente ancora dei pesanti strascichi della pandemia. Ebbene, grazie al nuovo accordo, il mondo della cooperazione sociale è pronto a ripartire. E a ribadire il suo ruolo chiave. «Come prima cosa, la più importante, questo nuovo contratto garantirà l’avvento della quattordicesima nelle cooperative sociali - afferma Giovanni Ganga, della Cisl Fisascat nuorese -. Permetterà di rimarcare l’importanza di questo settore, soprattutto su chi vigila sugli appalti». Pianu conclude: «Questo contratto è un primo segnale, per scongiurare che alcuni servizi possano venire meno».

