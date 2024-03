«Le convocazioni? Abbiate fiducia»  

Aria di polemica nel movimento femminile calcistico: ci sono perplessità e si diffonde il malcontento in diverse società per le convocazioni disposte da Giuseppe Panarello, selezionatore della Rappresentativa femminile sarda e contestualmente allenatore del Pula, club dal quale proviene la maggior parte delle giocatrici. Le società parlano di conflitto di interesse ma Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda, nega, butta acqua sul fuoco e spiega il funzionamento del meccanismo.

Presidente, come risponde al malcontento?

«Purtroppo viviamo in un periodo di dubbi. Comprendo il dispiacere, ma ci sono società che hanno cominciato oggi un percorso rispetto ad altre. Dico ai loro dirigenti di avere fiducia: sono degli eroi che affrontano un impegno difficile come un campionato di calcio femminile. Noi siamo sempre disponibili ad ascoltare tutti».

Cosa pensa delle critiche al selezionatore Panarello?

«Sono decisioni prese sulla base di specifici criteri che a volte vanno anche oltre l’aspetto tecnico. Dietro le convocazioni c’è l’impegno di tutto uno staff, di una serie di figure che fanno un lavoro certosino incredibile ogni settimana in tutte le categorie e a ogni livello».

Caprera, Athena Sassari, Pgs Audax Frutti d’Oro, Tortolì, Selargius e Maracalagonis: come spiega l’esclusione di queste società dalle recenti convocazioni?

«C’è il vincolo delle cinque giocatrici convocabili della Serie C e si è puntato sulle calciatrici della Tharros. Poi ci sono stati diversi casi in cui alcune giocatrici per vari motivi non hanno risposto alla convocazione e se n’è preso atto. Tortolì, Selargius e Maracalagonis sono squadre nuove che evidentemente in rosa non hanno ancora elementi pronti per questo tipo di competizione. Aggiungo che le convocazioni per il Torneo delle Regioni non sono definitive e che ci saranno altri raduni per valutare meglio».

Ben otto giocatrici tra le convocate militano nel Pula, allenato proprio da Panarello: c’è un conflitto di interessi?

«Il concetto è molto semplice: ci siamo affidati a un tecnico con esperienza e competenza per valorizzare il calcio femminile regionale e Panarello ha un suo percorso importante in diverse società da tanti anni. Abbiamo ottenuto un buon risultato nel Torneo delle Regioni dell’anno scorso e siamo contenti del lavoro svolto da tutto lo staff tecnico».

Cosa si aspetta da questo Torneo delle Regioni?

«Credo che anche quest’anno potremo fare bene e superare il primo turno. Il che vorrebbe dire entrare nell’élite delle prime otto regioni italiane. Il nostro obiettivo è quello di presentare una formazione regionale che possa distinguersi per i valori morali, oltre che per quelli tecnici, e che possa dare lustro alla Sardegna».

