Le confessioni notturne di Saddi e Randi 

Volevano fare una mostra assieme ed eccole appaiate, Laura Saddi e Francesca Randi. Per raccontare, ognuna a suo modo, cosa possa celarsi dietro un titolo, in inglese, che sa vagamente di piccante: “Late night confessions”. La doppia personale, curata da Chiara Manca fino al 27 dicembre al Temporary Storing di Cagliari (via XXIX Novembre 3), non mescola i lavori ma li mette in parallelo, perché si tratta di discorsi sviluppati individualmente per quanto scaturiti dal medesimo argomento. Che sarebbe l’universo femminile.

Notte

Amano la notte, le ragazze fotografate da Francesca Randi e infatti fanno parte di un corpo di ballo che, dopo le fatiche del palcoscenico, si ritirano nelle stanze del Violet Mary Hotel . Ma non si riposano, macché. Continuano, in privato, a indossare corpetti e calze a rete, ad allungarsi nel canapè a forma di cuore, a posare con scollature e mascherine davanti non a un pubblico plaudente ma a se stesse. Così svelandosi, sullo sfondo di sontuose tappezzerie ,nella loro bellezza e nella loro malinconica vanità. Atteggiamento assai lontano dall’approccio di Laura Saddi che dipinge visi perfettamente tondi (come la luna?) sui quali scorrono stille e nascono germogli. Sono donne, dice l’autrice, che appartengono al regno degli inferi, come nel mito di Persefone o quello della dea mesopotamica Inanna, che regolava i cicli della nascita e della morte. Si dividono tra il mondo di sopra e quello di sotto e per questo hanno colori lividi. Verde, rosso, blu, le labbra serrate o semiaperte in uno storto sorriso. Non sono avventurose, non conoscono il glamour, le tende di seta, le rose finte. Si ritraggono, anzi, abbassano le palpebre e in uno dei quadri esposti le loro mani e i loro piedi nascono direttamente dal tronco. Un legame diretto, questo con la terra nutrice che si appalesa, con bellissimi esiti estetici, in un copricapo che corona una testa e sembra fatto di fango disseccato. A legare questi universi coni, afferma la curatrice, è “la metafora del dualismo interiore di ogni essere umano”. Condizione sottolineata dalle parole di Shakespeare riportate nella brochure: “Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?”

