Le condotte fanno crac anche a Macomer 

L’intero rione di Santa Maria, a Macomer, è a secco a causa di una improvvisa rottura delle tubazioni in via Aldo Moro, trasformata in un vero e proprio ruscello. L'allarme è scattato ieri mattina, col sindaco Riccardo Uda, che si è recato subito sul luogo assieme ai tecnici del Comune e ha allertato i tecnici di Abbanoa, che però per l'intera giornata di ieri non sono potuti intervenire, perché impegnati in un'altra emergenza. L'impresa incaricata non potrà intervenire fino a stamattina. I lavori di scavo inizieranno nella prima mattinata e poi si procederà a riparare le vistose perdite d'acqua.

Quale la causa della rottura? Ètutta da stabilire. Probabilmente il passaggio di mezzi pesanti e il traffico intenso, oltre alle condotte obsolete, sono all’origine del disservizio e dell'emergenza che rischia di protrarsi anche per l'intera giornata di oggi. «Oltre ai disagi che si stanno creando nelle case di Macomer, perché l'acqua non arriva - dice il sindaco - se ne dovranno sopportare altri. Si dovrà tagliare il manto stradale che è stato realizzato appena un mese fa». Abbanoa dovrà procedere a ripristinare l'asfalto non solo nel punto interessato dalla perdita, ma dovrà riasfaltare l'intera via.

RIPRODUZIONE RISERVATA