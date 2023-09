Le condizioni Usa a Israele 

Washington. Joe Biden ha posto condizioni stringenti al premier Benjamin Netanyahu per la storica normalizzazione dei rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita mediata dagli Usa, allargando gli accordi di Abramo. Le richieste sono limitare in modo verificabile gli insediamenti ebraici in Cisgiordania, migliorare le condizioni di vita e di viaggio dei palestinesi lì, estendere l'amministrazione palestinese su gran parte delle sue aree popolate come da accordi di Oslo, concordare azioni sul campo che preservino l'opzione di una soluzione a due Stati. Una svolta che richiederebbe un governo di unità nazionale.

Lo rivela Thomas Friedman del New York Times, due volte premio Pulitzer.

Nell’incontro di mercoledì a New York, Biden aveva ostentato cordialità con Netanyahu senza fare alcuna critica alla sua controversa riforma giudiziaria e invitandolo alla Casa Bianca entro fine anno. Ma privatamente gli avrebbe chiesto di «fare qualcosa di difficile» se vuole ottenere lo storico accordo di pace Riad.

RIPRODUZIONE RISERVATA