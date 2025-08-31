VaiOnline
Olbia.
01 settembre 2025 alle 00:34

Le conchiglie tornano a casa grazie ai bambini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sottrarre una conchiglia al mare qualche volta è il gesto innocente e inconsapevole di un bambino. Di oggi o di ieri. Riportarle è un gesto consapevole. Tante conchiglie conservate nelle case di famiglia sono state raccolte dai bambini del centro estivo Sas Janas e restituite al mare nell’ambito del progetto “Le conchiglie tornano a casa”, cofinanziato dall’assessorato alla cultura del comune di Olbia.Guidati dalle insegnanti, hanno recuperato conchiglie e fossili dalle proprie case, da quelle dei familiari e dei vicini, arrivando a oltre 20 chili che hanno riportato nella spiaggia delle Saline. Il progetto ha coinvolto anche tanti nonni.

«Abbiamo voluto ridare una seconda vita alle conchiglie – spiega la presidente di Sas Janas, Claudia Pirina –. Spesso vengono sottratte dagli arenili senza riflettere sulle conseguenze. Restituirle al mare ha un valore enorme: significa insegnare ai bambini che ogni piccolo gesto può contribuire a ricreare la sabbia e a difendere l’ambiente».

«Le conchiglie tornano a casa – afferma l’assessora alla Cultura del comune di Olbia, Sabrina Serra – è molto più di un laboratorio estivo. È un atto di responsabilità civica che trasforma uncomportamento semplice in un messaggio potente: educare i bambini al rispetto del mare vuol dire garantire un futuro migliore a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu