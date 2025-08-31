Le conchiglie tornano a casa grazie ai bambini 

Sottrarre una conchiglia al mare qualche volta è il gesto innocente e inconsapevole di un bambino. Di oggi o di ieri. Riportarle è un gesto consapevole. Tante conchiglie conservate nelle case di famiglia sono state raccolte dai bambini del centro estivo Sas Janas e restituite al mare nell’ambito del progetto “Le conchiglie tornano a casa”, cofinanziato dall’assessorato alla cultura del comune di Olbia.Guidati dalle insegnanti, hanno recuperato conchiglie e fossili dalle proprie case, da quelle dei familiari e dei vicini, arrivando a oltre 20 chili che hanno riportato nella spiaggia delle Saline. Il progetto ha coinvolto anche tanti nonni.

«Abbiamo voluto ridare una seconda vita alle conchiglie – spiega la presidente di Sas Janas, Claudia Pirina –. Spesso vengono sottratte dagli arenili senza riflettere sulle conseguenze. Restituirle al mare ha un valore enorme: significa insegnare ai bambini che ogni piccolo gesto può contribuire a ricreare la sabbia e a difendere l’ambiente».

«Le conchiglie tornano a casa – afferma l’assessora alla Cultura del comune di Olbia, Sabrina Serra – è molto più di un laboratorio estivo. È un atto di responsabilità civica che trasforma uncomportamento semplice in un messaggio potente: educare i bambini al rispetto del mare vuol dire garantire un futuro migliore a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA