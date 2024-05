«Le comunità energetiche carta decisiva» 

Le comunità energetiche possono essere un’opportunità importante per la Sardegna, purché se ne comprendano le potenzialità. Questo il messaggio lanciato ieri durante il convegno sul tema che si è svolto nel Seminario arcivescovile: «È un’opportunità che viene dalle trasformazioni in cui siamo immersi» ha detto Massimo Pallottino, della Caritas. «L'idea della comunità energetica è quella di stare dentro questa trasformazione e le comunità energetiche servono per un lavoro di relazione con i territori e con le persone e far sì che in questi relazioni ci siano anche le persone più povere e vulnerabili».

Presente anche l’arcivescovo Giuseppe Baturi: «Promuovere comunità capaci di affrontare il tema della povertà energetica, in comunione con le altre persone e gli altri soggetti del proprio territorio, è uno degli obiettivi della comunità nazionale e della Chiesa. È un modo per affrontare il tema dell’energia sia in termini di transizione verso un’ecologia pulita che in termini di aiuto alle persone. Crediamo che sia possibile e nella Cei c’è un tavolo di coordinamento».

Giuseppe Milano di Greenaccord Onlus ha aggiunto: «La Sardegna può essere un laboratorio di innovazione e di opportunità per contrastare lo spopolamento. C’è bisogno dell’attivismo dei territori e sulla base dei fabbisogni emergenti si può ipotizzare un indotto. Sia in Sardegna che nel resto d’Italia ci sono poche comunità. Secondo delle simulazioni si può parlare di centinaia di esperienze virtuose da qui ai prossimi anni. Confido anche nelle iniziative verso questi obiettivi da parte della nuova Giunta regionale».

